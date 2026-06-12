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Fête de la musique

"Une expérience immersive" : TCL se met aux couleurs de la Fête de la Musique

  • par Romain Balme

    • Pour la quatrième année consécutive, TCL participe à la Fête de la Musique avec des concerts sur son réseau, des stations renommées et un service prolongé jusqu’à 2 heures du matin.

    Pour la quatrième année, TCL accompagne la Fête de la Musique en proposant une programmation originale sur de multiples scènes réparties sur le réseau, et des déambulations musicales inédites. Plus précisément, ces scènes seront installées à Bellecour, Saxe-Gambetta, Gare Part-Dieu et Gare de Vénissieux. Ces propositions musicales auront aussi lieu dans les lignes B et D du métro. Cette édition a été marquée par un fort engouement de la part des artistes locaux. Plus de 200 candidatures ont été reçues à la suite de l’appel lancé au printemps dernier. Niveau casting, on retrouvera Slow Sunday, Atsag ou Conscious Gang.

    Comme lors des précédentes éditions, plusieurs stations du réseau changeront symboliquement de nom le temps de la Fête de la Musique. Les voyageurs pourront notamment découvrir Jean M’ACDC, Place Guitare, Saxo-Gambetta, Cordes Liées, Hénon, je ne regrette rien, Foch sentimentale, Ampère-
    Cussions, One Republic ou encore Saint-Genis-Metal.

    Le ticket TCL en fête activé

    Pour l'occasion l'offre TCL sera renforcée. Les quatre lignes de métro, ainsi que les deux funiculaires seront ainsi prolongées jusqu'à deux heures du matin. Les fréquences de passage en journée seront renforcées, comme pour les lignes de bus majeures. Autre changement, le titre TCL en fête sera activé, sur l'ensemble des zones, mais ne concernera pas le Navigône et les navettes stade. Coût du ticket : 3,70 euros pour toute la journée.

    La programmation musicale de TCL pour la Fête de la Musique
    - A Bellecour, Saxe-Gambetta, Gare Part-Dieu et Gare de Vénissieux avec des concerts en live sur scènes sonorisées ;
    - Dans les rames des lignes de métro B et D pour des déambulations musicales
    - A l’arrêt Bellecour – Antonin Poncet pour une scène dédiée au karaoké et au blind test ;
    - A bord de la ligne T6 avec des performances en solo et en duo ;
    - A bord des navettes de la ligne Navigône ;

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