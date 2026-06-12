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Emploi : l'Auvergne-Rhône-Alpes parmi les régions les plus attractives de France

  • par Loane Carpano

    • En 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes attirait 4, 8 millions de personnes extérieures en recherche d'emploi.

    Six candidats rhônalpins sur dix cherchent un emploi en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que dévoilent les chiffres de la plateforme d'emploi en ligne "Hellowork". Selon la plateforme, l'Auvergne-Rhône-Alpes se positionnerait en tête des régions les plus attractives avec l'Île-de-France. Portées par la densité de leur tissu économique et la diversité des opportunités professionnelles, ces deux régions concentrent à elles seules 44% des candidats ayant consulté une offre d'emploi en 2025.

    En termes d'attractivité, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne ainsi juste derrière la région parisienne. L'année dernière, elle avait attiré à elle seule quelque 4, 8 millions de candidats extérieurs, contre 5,9 millions en Île-de-France. "Ces résultats confirment le poids des grands bassins d'emploi, mais aussi l'attractivité croissante des régions offrant un bon compromis entre opportunités professionnelles et qualité de vie", souligne Hellowork.

    58, 1 % des candidats rhônalpins cherchent un emploi dans la région

    La carte des mobilités étudiée par la plateforme, démontre en revanche que les cinq flux les plus observés en 2025 partent tous de la région Île-de-France. Les franciliens se projettent alors en priorité vers l'Auvergne-Rhône-Alpes. En 2025, ils étaient 1, 55 millions à faire ce choix.

    La région rhônalpine se démarque également par sa capacité à retenir ses propres actifs. 58, 1 %, soit six rhônalpins sur dix en recherche d'emploi, consultent des offres dans leur région. Un taux légèrement plus bas que la Bretagne, mais bien plus élevé que les autres régions.

    Lire aussi : Emploi : les effectifs intérimaires en hausse en Auvergne-Rhône-Alpes

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