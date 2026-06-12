Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

  • par LR

    • Plusieurs travaux sont attendus sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine, du 15 au 21 juin. On fait le point.

    Dès lundi prochain, le Département du Rhône engagera une nouvelle série de travaux sur ses routes départementales. Ainsi, du 15 au 19 juin, des travaux de purge seront effectués sur la RD489, à Saint-Genis-l’Argentière, sur la RD60, à La Chapelle-sur-Coise, et sur la RD25, à Soucieu-en-Jarrest et Thurins. En conséquence, la circulation sera alternée, ou bien coupée, comme ce sera le cas sur la RD25.

    Du 16 au 25 juin, la RD18 sera, elle aussi, impactée par des travaux de gravillonnage de la chaussée, au niveau de Deux-Grosnes. La route sera barrée durant deux jours.

    Enfin, les 18 et 19 juin, des travaux d’enrobés de caniveau seront réalisés sur la RD9, à Saint-Bonnet-le-Troncy. La circulation sera interdite, mais une déviation sera mise en place pour les automobilistes.

    à lire également
    PAF Police aux frontières
    Oullins-Pierre-Bénite : des policiers blessés au cours d'un refus d'obtempérer

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    PAF Police aux frontières
    Oullins-Pierre-Bénite : des policiers blessés au cours d'un refus d'obtempérer 15:27
    Rillieux-la-Pape : l’ancien gouverneur militaire de Lyon nommé directeur de la Sécurité et de la Tranquillité publique 14:55
    Rhône : des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine 14:35
    .
    Un hôtel pour sportifs de 20 millions d'euros en construction à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie 14:03
    "Une expérience immersive" : TCL se met aux couleurs de la Fête de la Musique 13:50
    d'heure en heure
    Emploi travail recrutement
    Emploi : l'Auvergne-Rhône-Alpes parmi les régions les plus attractives de France 13:07
    Le festival Région des lumières de retour cet été, 5 villes concernées 12:22
    Affaire Roman Abreu : les socialistes dénoncent le silence d'Aulas et de son entourage 12:17
    Escapades en Isère : un week-end à vélo aux Balcons du Dauphiné 12:05
    .
    RK-EI installe un nouveau site industriel de 1 600 m2 à Fareins, dans l'Ain 11:44
    Lycée René-Cassin Tarare
    "Je ferais exploser l'établissement" : une alerte à la bombe dans un lycée de Tarare 11:35
    Opéra de Lyon : Poppée qui dit oui 11:23
    Exposition : La métamorphose d’Annecy au XIXe siècle 11:21
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut