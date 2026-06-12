Rhône : des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

Plusieurs travaux sont attendus sur les routes départementales du Rhône la semaine prochaine, du 15 au 21 juin. On fait le point.

Dès lundi prochain, le Département du Rhône engagera une nouvelle série de travaux sur ses routes départementales. Ainsi, du 15 au 19 juin, des travaux de purge seront effectués sur la RD489, à Saint-Genis-l’Argentière, sur la RD60, à La Chapelle-sur-Coise, et sur la RD25, à Soucieu-en-Jarrest et Thurins. En conséquence, la circulation sera alternée, ou bien coupée, comme ce sera le cas sur la RD25.

Du 16 au 25 juin, la RD18 sera, elle aussi, impactée par des travaux de gravillonnage de la chaussée, au niveau de Deux-Grosnes. La route sera barrée durant deux jours.

Enfin, les 18 et 19 juin, des travaux d’enrobés de caniveau seront réalisés sur la RD9, à Saint-Bonnet-le-Troncy. La circulation sera interdite, mais une déviation sera mise en place pour les automobilistes.