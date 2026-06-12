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Visuel du projet de l’hôtel à Saint Gervais une fois terminé. @nexhos

Un hôtel pour sportifs de 20 millions d'euros en construction à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie

  • par Ivan Balkanski

    • Le groupe Nexhos a lancé le 4 juin la construction d'un hôtel quatre étoiles à Saint-Gervais-les-Bains. Selon le groupe, cet établissement s'adressera aux pratiquants de sports de montage et aux groupes.

    Pascal Martin, fondateur de Nexhos, et Marc Richter, directeur général associé, ont posé le 4 juin la première pierre d'un hôtel à Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie. D'après le communiqué du groupe, Jean-Marc Peillex, maire de la communes, les financeurs du projet et l'entreprise de construction assistaient à la cérémonie.

    L'hôtel comptera 250 lits, répartis entre chambres doubles, dortoirs de 4 à 12 personnes et une suite pouvant loger jusqu'à 50 personnes, indique Nexhos. Sur 4000m2, un millier sera consacré aux équipement sportifs : vestiaire, salle de sport, atelier de réparation et boutique de location. Selon le groupe Nexhos, l'établissement ciblera principalement : les clubs, les associations, les entreprises et familles et sera ouvert toute l'année.

    Cérémonie d'inauguration du projet. @Office de Tourisme de Saint Gervais Mont Blanc

    Une vision clair des porteurs de ce projet

    Interrogé par Lyon Capitale sur la genèse du projet, Pascal Martin dit avoir constaté un manque dans l'hébergement de montagne "Très souvent, les activités sportive ne sont pas véritablement package par les hôtels : on va vous donner un prospectus pour aller voir quelqu'un. Cette partie-là n'est pas intégrée à l'expérience", détaille-t-il. Une vingtaine d'activité seront proposées et confiées à des partenaires locaux. "L'idée n'est pas de venir s'installer et d'enlever le pain de la bouche des gens compétents. On veut faire ça avec le territoire" précise Pascal Martin.

    Pour le fondateur du projet, qui pratique le Trail et le trathlon comme son associé, l'hôtel répond aussi à une conviction : "on pense que l'avenir de la montagne se trouve justement en moyenne montagne" les deux gommes font remonter l'idée au lendemain du Covid, porté par l'essor des sports plein air.

    Nexhos n'en est pas à son premier hôtel : le groupe exploite déjà quatre établissements trois étoiles à Bordeaux, Lyon et Nice, soit 500 lits. Saint-Gervais marque son entrée dans le quatre étoile et dans la gamme "sport et aventure". Le modèle, ouvert sur les quatre saisons, permet selon le dirigeant de limiter l'emploi saisonnier : 80 % des postes seront des CDI à temps plein, recruté en priorité dans la vallée. L'établissement ouvrira en décembre 2027. Ce n'est que le premier d'une série de cinq que Nexhos prévoir dans les Alpes à l'horizon des Jeux olympique de 2030.

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