À table
pâté en croûte
Le pâté-croûte de Frédéric Le Guen-Geffroy, sacré champion du monde de pâté-croûte 2023, à Lyon© Ka Wa Chan

Et à la fin... aucun Lyonnais n'est sacré champion de France de pâté-croûte

  • par Guillaume Lamy

    • La 16 édition du très sérieux championnat de France de pâté-croûte a sacré un charcutier parisien. Mais un Lyonnais accédera à la prochaine finale mondiale.

    Le champion de France de pâté-croûte 2025 s'appelle Jonathan Dudek, de la la Charcuterie Arnaud Nicolas, à Paris. Le 2e prix revient à Cédric Maziller de La Conserverie de Belle-Isle en Mer (Belle-Ile-en-Mer). Emeline Aubry de In Pâté croûte we trust (Saint-Maurice-Lès-Charencey, Orne, Normandie) monte sur la 3e marche du podium et décroche, dans le même temps, le Prix de la Confrérie du Pâté-croûte. Le premier des trois Lyonnais de la finale (21 candidats), prend la 6e place. Il s'agit de Clément Destrebecq du Bouchon Tupin (2e).

    Ce championnat de France de pâté-croûte est une première. Il remplace l'ancienne épreuve de la sélection France. Les sept premiers de la finale française se mesureront aux neuf autres participants sélectionnés dans le monde (Tokyo, Montréal, Lausanne, Monaco, Copenhague, Londres et Mexico), à l'occasion de la grande finale mondiale à Lyon (où a été créé le championnat), le 1er décembre. Lyon n'a pas remporté le Graal depuis la 1er édition en 2009.

    Le Palmarès du championnat du monde de pâté-croûte

    2024 - Taiki Mano - Les Saisons - Tokyo

    2023 - Frédéric Le Guen-Geffroy - Club TP 90 (Paris)

    2022 - Ryutaro Shiomi - Kobe Kinato - Kobe (Japon)

    2021 - Kohei Fukuda - Takara Shokuhin Kogyo Bütz Delicatessen - Tokyo

    2019 - Osamu Tsukamoto - Cerulean Tower Tokyo Hotel - Tokyo

    2018 - Daniel Gobet - So Good Traiteur (Divonne-les-Bains)

    2017 - Chikara Yoshitomi - L’Ambroisie*** (Paris)

    2016 - Jérémy Poulet - La Ferme du Poulet (Villefranche s/Saône)

    2015 - Karen Torosyan - Bozar Brasserie (Bruxelles)

    2014 - Hideyyuki Kawamura - Maison Lameloise *** (Chagny)

    2013 - Jean-François Malle - La Rotonde** (Lyon - Charbonnières-les Bains)

    2012 - Yohan Lastre - La Tour d’Argent * (Paris)

    2011 - Eric Desbordes - Le 114 Faubourg* (Le Bristol - Paris)

    2010 - Eric Métivier - La Maison Lenôtre (Paris)

    2009 - Florian Oriol - Le Restaurant Daniel et Denise (Lyon)

