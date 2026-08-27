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Grégory Doucet, maire de Lyon (CM)

"Une catastrophe" : Grégory Doucet reproche une nouvelle fois à Véronique Sarselli l'abandon du projet Rive Droite à Lyon

  • par Romain Balme
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    • Grégory Doucet dénonce une nouvelle fois l’abandon du projet Rive Droite par la Métropole de Lyon. Il appelle Véronique Sarselli à revenir sur sa décision.

    La décision est restée en travers de la gorge de l'élu écologiste. Ce jeudi 27 août, le maire de Lyon, Grégory Doucet, était en visite au centre horticole de la Ville de Lyon, situé à Misérieux (Ain), infrastructure servant à faire pousser les végétaux pour, à terme, les planter entre Rhône et Saône. Une occasion pour l'édile de revenir sur les actions menées en faveur de l'environnement pendant son premier mandat. "Il y a eu une augmentation de 30 hectares de nature depuis 2020", rappelle-t-il. C'est d'ailleurs en réaffirmant sa volonté de faire toujours plus à cet effet dans les prochains mois qu'il s'en est pris à la présidente de la Métropole de Lyon Véronique Sarselli à propos du projet Rive Droite.

    "Tout le monde à le droit de changer d'avis"

    Pour rappel, nous avions révélé le 23 juillet dernier que la Métropole de Lyon avait décidé d'enterrer définitivement la requalification de la Rive Droite, voulue par son ancien président écologiste Bruno Bernard. Comme l'a signifié le maire de Lyon ce jeudi, ce projet prévoyait "1 200 arbres supplémentaires, ainsi que trois hectares de nature en ville". Grégory Doucet a comparé cette décision à "une catastrophe", tout en demandant à Véronique Sarselli de revenir sur sa décision, ajoutant que "tout le monde à le droit de changer d'avis".

    Plus largement, même si "la nouvelle configuration politique rend incertaine l’aboutissement d’un certain nombre de projet" selon ses mots, le maire de Lyon ne compte pas ralentir sur la végétalisation de la ville. "Nous allons continuer à débitumer. De nombreux projets vont voir le jour avec des montants d'investissements ambitieux pour poursuivre cet effort", a-t-il conclu.

    Lire aussi : "Un choix irresponsable" : Place publique attaque la Métropole de Lyon sur l'abandon du projet Rive Droite

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