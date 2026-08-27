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Opération de police à la gare routière de Gerland. Crédit – police nationale du Rhône

Lyon : une interpellation et des amendes après un contrôle à la gare routière de Gerland

  • par LR
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    • Lors d’un contrôle coordonné mené par la police municipale et la police nationale, plusieurs infractions ont été constatées à la gare routière de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon.

    Alors que des Lyonnais et voyageurs ont fait part de leur inquiétude quant au manque de sécurité à la gare routière de Gerland (7e arr.) cet été, les forces de l’ordre ont donc réalisé une vaste opération de contrôle sur place.

    Lors de cette dernière, les policiers municipaux et la police nationale ont notamment procédé à une interpellation pour recel de vol et ont délivré deux amendes forfaitaires pour stupéfiants. Trois personnes en situation irrégulière sur le territoire ont également été contrôlées.

    Pour rappel, la gare routière de Gerland a ouvert ses portes le 12 janvier dernier. Située jusqu’alors à la gare de Perrache (2e arr.), cette dernière a été provisoirement délocalisée dans le cadre des travaux du projet "Ouvrons Perrache".

    Lire aussi : Lyon : la nouvelle gare routière de Gerland en service le 12 janvier

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