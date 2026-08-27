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La station-service TotalÉnergies située sur l’avenue Jean-Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été braquée par un individu armé mercredi 26 août. Google Maps

Une station-service du 8e arrondissement de Lyon braquée, le suspect en fuite

  • par LR

    • Un homme a braqué la station-service Total Énergies située sur l’avenue Jean-Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon, à l’aide d’une arme blanche dans la soirée de mercredi 26 août.

    Les faits se sont déroulés ce mercredi 26 août aux alentours de 22 heures. Selon nos confrères du Progrès, un homme au visage dissimulé et ganté a braqué la station-service Total Énergies située sur l’avenue Jean-Mermoz, dans le 8e arrondissement de Lyon. Le suspect était également armé d’une lame.

    L’homme se serait fait ensuite remettre quelques centaines d’euros avant de prendre la fuite à pied. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête a par ailleurs été ouverte afin de retrouver l’individu.

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