Gaz lacrymogène, bagarre générale, pétards… L’après OL - Fenerbahçe a tourné au chaos

Les CRS ont dû faire usage de gaz lacrymogène sur le parvis du Groupama Stadium. @Vidéo amateur

Le barrage retour de Ligue des champions entre l’OL et le Fenerbahçe a connu une fin de match chaotique ce mercredi.

Ce mercredi 26 août avait lieu le barrage retour de Ligue des champions entre l’OL et le Fenerbahçe (1-2). Un match classé à hauts risques par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (niveau 4 sur 5), qui craignait des débordements. Il faut dire que les deux dernières réceptions d’un club stambouliote s’étaient soldées par des affrontements (cf les réceptions de Besiktas en 2017 et en 2024).

Face au "Fener", de nombreuses mesures avaient été prises pour éviter ces incidents, que ce soit chez les supporters turques, mais également chez les Rhodaniens. La billetterie avait notamment été encadrée pour éviter que des fans du Fenerbahçe ne s’infiltrent parmi les Lyonnais et déclenchent des hostilités.

Pour autant, la fin de rencontre a tourné au chaos. Aussi bien sur le terrain, que dans les vestiaires, les tribunes ou sur le parvis. Sur le rectangle vert, une bagarre générale a été déclenchée par les nombreuses provocations de l’ancien Marseillais Mattéo Guendouzi. Celle-ci s’est prolongée jusque dans le tunnel amenant les acteurs dans les vestiaires. D’après les informations du diffuseur Canal+, une personne aurait été blessée suite à cela.

🚨🔥 CHAOS AFTER THE FINAL WHISTLE!



Mattéo Guendouzi was at the heart of wild scenes after Fenerbahçe beat Lyon 2-1 to book their place in the Champions League league phase with a 3-2 aggregate victory.



The former Marseille midfielder had been heavily booed by the Lyon fans… pic.twitter.com/tTsFMaQUpj — Sirock👑🐐 (@CollinxMario) August 27, 2026

Six interpellations au total

Sur le parvis, dès le coup de sifflet final, plusieurs supporters lyonnais se sont massés devant la porte où se situaient la zone VIP du Fenerbahçe. Les forces de l’ordre ont "fait usage de moyens pour les disperser", nous indique la préfecture. Une dose élevée de gaz lacrymogène a été utilisée. Celui-ci s’est même fait ressentir dans la salle de conférence de presse selon les journalistes présents.

Du côté du parcage stambouliote, les supporters ont tenté de forcer la sortie, alors que des mesures les en empêchaient. Là aussi, les forces de sécurité ont été contraintes d'intervenir rapidement pour retrouver le calme.

Selon les informations transmises à Lyon Capitale par la préfecture du Rhône, six personnes ont été interpellées, dont une pour envahissement de terrain. Quatre amendes ont été distribuées pour usage de fumigènes. Avant la rencontre, les fouilles ont permis de détecter une arme blanche dans les affaires d’un spectateur. Celui-ci a été immédiatement arrêté, puis placé en garde à vue. Dans l’enceinte, des photographes ont été victimes de pétards lancés par des spectateurs. L’OL a lancé une procédure pour identifier les auteurs.

Les supporters de Lyon qui attendent maintenant ceux de fenerbahce pour se battre avce eux 🫠🫠



C’est du grand n’importe quoi 😐 #OL #OLFenerbahçe #Fenerbahçe #LDCpic.twitter.com/AIoxiApjr8 — ACTU METZ (@actumetz57) August 26, 2026

Lire aussi : Football : un OL trop rêveur retombe dans les limbes européens