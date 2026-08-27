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PAZ piège à colle
Mobilisation devant le Leclerc de Chaponnay (69) en juillet 2025. Crédit : PAZ

À Genay, l’enseigne E.Leclerc cesse la vente de pièges à colle après une pétition de l’association PAZ

  • par LR

    • La direction de l’enseigne E.Leclerc de Genay a récemment confirmé à l'association PAZ avoir arrêté de vendre des pièges à colle après qu'une pétition a récolté plus de 21 700 signatures.

    Nouvelle victoire pour l’association de protection des animaux PAZ. Après avoir lancé en avril dernier une pétition pour interdire la vente de pièges à colle au E.Leclerc de Genay (Rhône) et recueilli plus de 21 700 signatures, la direction de l’enseigne a assuré à l’association avoir stoppé la vente de ces produits.

    "Le E.Leclerc Genay a arrêté de vendre des pièges à colle. Nous félicitons la direction et l’encourageons à sensibiliser la direction nationale, qui contrairement à Carrefour, Groupe Casino, Les Mousquetaires, etc. ne s’est toujours pas engagée à arrêter la vente de ce produit cruel", déclare Amandine Sanvisens, cofondatrice de Paz.

    L’association rappelle par ailleurs dans son communiqué que les pièges à colle sont particulièrement cruels. "Les animaux piégés dans la colle agonisent des heures, voire des jours, englués sur la plaque. Certains se déchirent la peau, rongent leurs propres membres ou se brisent les os en essayant de se décoller. Les yeux et muqueuses des animaux peuvent être pris dans la colle, entraînant une mort lente par étouffement."

    Lire aussi : L'association PAZ se félicite de l'arrêt de la vente des pièges à colle dans ce supermarché de Lyon

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