Actualité
Emmanuel Donnaint, nouveau directeur de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. @Agence de l’eau

Un nouveau directeur nommé pour la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

  • par Corentin Lucas

    • Depuis le 1er juillet, Emmanuel Donnaint, ancien conseiller du préfet, dirige la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

    Emmanuel Donnaint, ingénieur diplômé de l’École des Mines de Douai, a pris ses fonctions le 1er juillet dernier à la tête de la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Il succède ainsi à Nicolas Alban.

    Le nouveau directeur a passé près de quatre ans auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que conseiller chargé notamment de l’agriculture, de l’énergie, de la qualité de l’air et du loup. Son parcours l’a également conduit à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, où il a exercé comme inspecteur de l’environnement puis responsable du pilotage des politiques publiques liées à la qualité de l’air.

    À la tête de la délégation de Lyon, Emmanuel Donnaint aura la responsabilité d’un territoire couvrant la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône et la métropole de Lyon, l’Isère, la Drôme, l’Ain, l’Ardèche ainsi qu’une partie de la Loire.

    "Je mesure combien l’eau est un enjeu stratégique pour l’avenir des territoires", souligne le principal concerné. Il entend notamment "agir concrètement pour accompagner ces territoires dans leur adaptation au changement climatique", tout en cherchant à "concilier les besoins des milieux aquatiques et les différents usages de l’eau".

    Lire aussi : Pollution, qualité de l'eau... Les objectifs de l'agence de l'eau du Rhône jusqu'en 2030

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Cambriolage chez une dame de 108 ans à Villeurbanne : le suspect condamné à 12 mois de prison

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Cambriolage chez une dame de 108 ans à Villeurbanne : le suspect condamné à 12 mois de prison 14:01
    Un nouveau directeur nommé pour la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 13:13
    Parc de la Tête d'Or
    Orages et vents violents dans le Rhône : les parcs et cimetières de Lyon fermés à partir de 15 heures 12:30
    Une station-service du 8e arrondissement de Lyon braquée, le suspect en fuite 12:03
    Gaz lacrymogène, bagarre générale, pétards… L’après OL - Fenerbahçe a tourné au chaos 11:25
    d'heure en heure
    Lyon : une interpellation et des amendes après un contrôle à la gare routière de Gerland 10:21
    Lyon : un homme d’une quarantaine d’années sauvé de la noyade après être tombé dans le Rhône 09:45
    Rhône : une victime en urgence absolue après un accident sur l’A7 09:09
    PAZ piège à colle
    À Genay, l’enseigne E.Leclerc cesse la vente de pièges à colle après une pétition de l’association PAZ 08:37
    "Vas-y, sors, sale juif" : un individu profère des insultes antisémites dans le tramway T2 à Lyon 07:59
    orages
    Orages, vent, pluie… La quasi-totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance  07:33
    Lyon sous le ciel automnal.
    Météo : une journée lourde, un ciel voilé et 34 degrés attendus ce jeudi à Lyon 07:05
    Football : un OL trop rêveur retombe dans les limbes européens 06:30
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut