Un nouveau directeur nommé pour la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Depuis le 1er juillet, Emmanuel Donnaint, ancien conseiller du préfet, dirige la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Emmanuel Donnaint, ingénieur diplômé de l’École des Mines de Douai, a pris ses fonctions le 1er juillet dernier à la tête de la délégation lyonnaise de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Il succède ainsi à Nicolas Alban.

Le nouveau directeur a passé près de quatre ans auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tant que conseiller chargé notamment de l’agriculture, de l’énergie, de la qualité de l’air et du loup. Son parcours l’a également conduit à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon, où il a exercé comme inspecteur de l’environnement puis responsable du pilotage des politiques publiques liées à la qualité de l’air.

À la tête de la délégation de Lyon, Emmanuel Donnaint aura la responsabilité d’un territoire couvrant la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône et la métropole de Lyon, l’Isère, la Drôme, l’Ain, l’Ardèche ainsi qu’une partie de la Loire.

"Je mesure combien l’eau est un enjeu stratégique pour l’avenir des territoires", souligne le principal concerné. Il entend notamment "agir concrètement pour accompagner ces territoires dans leur adaptation au changement climatique", tout en cherchant à "concilier les besoins des milieux aquatiques et les différents usages de l’eau".

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