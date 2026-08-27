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Un homme originaire de Feyzin serait impliqué dans la collision mortelle. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Rhône : une victime en urgence absolue après un accident sur l’A7

  • par LR

    • Deux personnes ont été prises en charge en urgence absolue et en urgence relative ce mercredi 26 août après un carambolage sur l’A7, au niveau de Ternay.

    Un accident est survenu ce mercredi 26 août sur l’A7, au niveau de Ternay (Rhône) faisant deux blessés. Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont produits peu avant 19 heures dans le sens Lyon/Marseille et impliqueraient cinq véhicules.

    La circulation a été coupée durant les opérations, tandis que les deux victimes ont été prises en charge par les secours et transportées à l’hôpital, respectivement en urgence absolue et relative.

    Si les embouteillages ont été nombreux, la circulation a finalement pu reprendre après 20 heures. On ignore encore les circonstances de cet accident.

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