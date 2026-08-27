Narcotrafic : 30 millions d’euros d’avoirs criminels saisis en six mois à Lyon

Près de 30 millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis au premier semestre. Un montant supérieur à celui enregistré sur l’ensemble de l’année 2025.

À Lyon, la justice et les services de police sont plus que jamais sur le qui-vive dans la lutte contre le narcotrafic. 30 millions d’euros d’avoirs criminels ont ainsi été saisis au cours des six premiers mois de 2026, selon les chiffres transmis à Lyon Capitale par Thierry Dran, procureur de la République de Lyon.

Le montant dépasse déjà celui enregistré sur l’ensemble de l’année 2025, avec 26 millions d’euros saisis. En 2024, c’était même deux fois moins, avec 14,9 millions d’euros saisis par les services de police. "Pour lutter efficacement contre le narcotrafic, il faut s’attaquer au blanchiment d’argent", explique Thierry Dran dans le nouveau numéro de notre magazine qui sortira ce vendredi 28 août.

"Nous le faisions déjà, mais de manière moins systématique." Désormais, l’objectif est clairement affiché : "Frapper les trafiquants au portefeuille", notamment grâce aux enquêtes sur le blanchiment, mais aussi aux confiscations et aux saisies d’avoirs.

Argent liquide, voitures, montres et immobilier dans le viseur

Cette stratégie ne consiste plus uniquement à saisir les stupéfiants ou à interpeller les exécutants des réseaux. Les enquêteurs cherchent également à remonter la piste de l’argent et à identifier le patrimoine potentiellement établi grâce au narcotrafic. Argent liquide, montres de luxe, voitures, biens immobiliers ou comptes bancaires peuvent être saisis.

Néanmoins, les services de police font face à quelques difficultés majeures, notamment dans les nouvelles techniques de blanchiment. Aujourd’hui, les narcotrafiquants peuvent dépenser une partie de l’argent généré par les activités criminelles dans des produits de luxe ou dans des casinos.

D’autres sommes sont aussi réinjectées dans l’économie légale. "On a affaire à une méthode de taylorisation (ndlr, méthode Taylor) du trafic de stupéfiants. Et le blanchiment fait partie de ce système", soulignait Nelson Bouard au début du mois à notre rédaction.

Les chiffres devraient ainsi continuer d’augmenter les six prochains mois avec ce renforcement des contrôles.

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