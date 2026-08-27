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Photo d’illustration. © MAXPPP

"Vas-y, sors, sale juif" : un individu profère des insultes antisémites dans le tramway T2 à Lyon

  • par LR
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    • Mercredi 26 août, un individu a violemment pris à partie un autre voyageur circulant dans une rame du tramway T2, entre les stations Bachut et Jean Macé, proférant de nombreuses insultes antisémites.

    Il était environ 10 heures ce mercredi 26 août lorsqu’une scène particulièrement violente s’est déroulée dans une rame du tramway T2 circulant entre les stations Bachut (8e arr.) et Jean Macé (7e arr), à Lyon.

    Selon nos confrères du Progrès, tout aurait commencé lorsqu’un individu, entièrement vêtu de noir et portant un chapeau, est monté dans le tramway. C’est alors qu’un autre voyageur s’en est violemment pris à lui, proférant plusieurs insultes antisémites telles que "vas-y, sors, sale Juif de merde", "vous vous prenez pour le peuple élu mais on est plus nombreux que vous" ou "dégage, bombarder Gaza", ont rapporté plusieurs voyageurs choqués.

    On ignore toutefois si une plainte a été déposée par la victime. Le réseau TCL, contacté par nos confrères, appelle les passagers rencontrant une situation dangereuse à se mettre en sécurité et à se rapprocher du conducteur. Il ajoute : "Une fois en sécurité, il est vivement recommandé à la victime de déposer plainte dans les meilleurs délais et de signaler rapidement les faits à TCL. Le réseau dispose de plus de 12 000 caméras de vidéoprotection et la rapidité du signalement est importante pour permettre, le cas échéant, l’exploitation des images dans le cadre d’une enquête."

    Lire aussi : Villeurbanne : 18 mois de prison pour une agression à caractère antisémite

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