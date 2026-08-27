Orages et vents violents dans le Rhône : les parcs et cimetières de Lyon fermés à partir de 15 heures

La Ville de Lyon ferme ses parcs et cimetières à partir de 15 heures en raison des orages et des rafales de vent attendus ce jeudi après-midi.

Il faudra être particulièrement prudent ce jeudi après-midi, car les orages et le vent attendus risquent d’être violents à Lyon. Météo France a d’ailleurs placé le département du Rhône en vigilance jaune pour vent entre 14 heures et 21 heures, ainsi que pour orages entre 18 heures et minuit.

Lire aussi : Orages, vent, pluie… La quasi-totalité de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

En raison notamment des rafales de vent supérieures à 70 km/h et des intempéries prévues en fin de journée, la Ville de Lyon ferme ses parcs et ses cimetières à partir de 15 heures et jusqu’à nouvel ordre. Pour rappel, à Lyon, cela concerne les parcs de la Tête d’Or (6e arr.), Blandan (7e arr.), et Gerland (7e arr.).

La Ville de Villeurbanne n’a, pour l’heure, communiqué aucune information sur une éventuelle fermeture de ses parcs et cimetières.