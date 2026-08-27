Cambriolage chez une dame de 108 ans à Villeurbanne : le suspect condamné à 12 mois de prison

Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné l’homme de 34 ans, interpellé après le cambriolage commis le 7 août au domicile villeurbannais d’une femme de 108 ans, à 12 mois de prison, dont six avec sursis.

Le principal suspect interpellé après le cambriolage commis le 7 août dernier chez une dame âgée de 108 ans à Villeurbanne a été condamné ce lundi 24 août à 12 mois de prison, dont six mois avec sursis probatoire pour une durée de 2 ans, rapportent nos confrères du Progrès.

Pour rappel, la centenaire avait été retrouvée en état de choc par son auxiliaire de vie et partiellement dénudée. Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs faisaient état d’une intrusion par une fenêtre de la cuisine, qui aurait été forcée. Plusieurs pièces du logement auraient ensuite été fouillées et des bouteilles de parfum auraient été dérobées. Une enquête avait été ouverte pour vol par effraction et agression sexuelle.

À l’issue de l’audience, qui s’est tenue au tribunal judiciaire de Lyon (3e arr.), l’homme de 34 ans originaire de Saône-et-Loire a été reconnu coupable de vol par effraction dans un local d’habitation. Aucune infraction sexuelle n’a été établie. En plus de sa peine, il écope également d’une obligation de soins et d’une obligation de travailler. Sa peine de prison sera exécutée sous bracelet électronique.

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