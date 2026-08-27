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Il s’agit de la quatrième noyade de la semaine dans le département du Rhône. @LC

Lyon : un homme d’une quarantaine d’années sauvé de la noyade après être tombé dans le Rhône

  • par LR

    • Un homme de 41 ans a été secouru ce jeudi matin après être tombé dans le Rhône, au niveau du centre nautique Tony-Bertrand et le pont Gallieni.

    Un drame a été évité de justesse ce jeudi matin. Les secours sont, en effet, intervenus aux alentours de 5 heures pour secourir un homme de 41 ans qui était tombé dans le Rhône, entre le centre nautique Tony-Bertrand et le pont Gallieni, dans le 7e arrondissement de Lyon, révèlent nos confrères de Lyon Mag. Prise en charge, la victime a été transportée à l’hôpital. Les circonstances de l’incident sont encore inconnues.

    Les noyades ont été nombreuses cet été à Lyon et dans l’agglomération. Le 14 août, on dénombrait déjà quatre décès après des noyades dans le Rhône et la Saône. Le 17 août, un adolescent de 16 ans a été secouru de justesse au Grand Parc de Miribel-Jonage. 

    Lire aussi : Noyades en série à Lyon : une quatrième victime à déplorer après une baignade dans la Saône

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