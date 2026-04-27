Une arrestation après plusieurs tirs d'intimidation dans l'agglomération lyonnaise

Un homme a été arrêté par la brigade anti-criminalité après avoir participé à des tirs d'intimidation à Villeurbanne.

Des tirs d'intimidation à l'arme automatique dans des quartiers touchés par le trafic de stupéfiants de l'agglomération lyonnaise se sont multipliés ce weekend, a déploré un syndicat policier, et un homme a été interpellé en flagrant délit, a annoncé dimanche la préfecture.

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Dans certains quartiers de la banlieue de Lyon, des fusillades près des points de deal ou les tirs visant des portes d'appartements ou d'immeuble abritant les membres ou familles de membres de clans rivaux de trafiquants de drogue retentissent parfois. Dans la nuit de samedi à dimanche, ces "tirs d'intimidation" ont visé, sans faire de blessés, au moins une porte d'entrée à Vénissieux, et une façade d'immeuble à Villeurbanne ainsi qu'à Décines-Charpieu, selon une source proches des enquêtes.

Cette nuit des policiers nationaux de la brigade anti-criminalité ont interpellé en flagrant délit un individu suspecté d’avoir participé à des tirs d’intimidation à Villeurbanne. Ils ont pu saisir une arme longue et une arme de poing.

La Préfète Fabienne BUCCIO salue leur… — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 26, 2026

Dans ce même quartier de Décines vendredi soir, une femme qui rentrait chez elle avec ses deux enfants avait été atteinte au mollet par une balle perdue dans des tirs visant cinq voitures en stationnement. Dans la fusillade de Villeurbanne, "les policiers de la brigade anti-criminalité ont interpellé en flagrant délit un individu suspecté d'avoir participé à des tirs d'intimidation", a écrit sur X la préfète de Rhône Fabienne Buccio, félicitant ces fonctionnaires pour leur "sang-froid et leur réactivité".

Le suspect fuyait à trottinette et, à l'issue d'une course-poursuite, il a été arrêté porteur d'une arme longue, détaille sur sa page Facebook Alliance Police Nationale de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Cette nuit, plusieurs fusillades ont de nouveau touché différentes communes de l'agglomération lyonnaise", déplore le syndicat qui évoque "un mode opératoire préoccupant": "tirs répétés sur des façades d'immeubles et des entrées d'habitations, exposant directement les riverains".

"Des projectiles ont traversé des appartements, sans faire de blessés malgré la présence d'occupants", assure Alliance qui, face à "la répétition de ces faits", réclame au ministre de l'Intérieur "des renforts pérennes".

Plusieurs dizaines de CRS vont être déployés dès dimanche soir à Décines-Charpieu, a annoncé la préfecture à l'AFP. Il y a dix jours, la Poste avait suspendu les tournées de ses facteurs dans des rues de Vénissieux après une série de fusillades proches de points de deal.

Trois tentatives d'homicide avaient été perpétrées dans ces quartiers en quelques jours, dont une en plein jour le 11 avril qui avait fait au moins un blessé. La préfecture y avait annoncé deux jours après un "très important" déploiement de forces de l'ordre. "Nous n'acceptons pas qu'il y ait une guerre de territoire entre des points de deal", avait commenté le préfet délégué à la Sécurité du Rhône, Antoine Guérin.