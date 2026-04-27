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(Image d’illustration. © PHILIPPE HUGUEN / AFP)

113 kg de cannabis cachés dans un camion de chips : un chauffeur condamné après une saisie sur l’A7

  • par LR
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    • Intercepté au péage de Reventin-Vaugris, un poids lourd transportant des palettes de chips dissimulait en réalité plus de 100 kg de cannabis.

    Mercredi 22 avril au matin, les douaniers ont contrôlé un camion au péage de Reventin-Vaugris, sur l’autoroute A7, près de Lyon. Le véhicule, en provenance d’Espagne et censé rejoindre l’Allemagne, transportait une cargaison de chips. Mais selon nos confrères du Progrès, la fouille a rapidement révélé une tout autre marchandise : dix cartons dissimulés entre les palettes contenaient 113 kg d’herbe de cannabis conditionnée sous vide.

    Le chauffeur, un Polonais de 24 ans, affirme avoir ignoré la présence de stupéfiants, expliquant être resté dans sa cabine pendant le chargement en Espagne. Les enquêteurs ont toutefois relevé des incohérences, notamment l’absence de signal de son téléphone après la frontière franco-espagnole, appareil qu’il a finalement brisé lors de l’enquête.

    Jugé en comparution immédiate, le routier a été condamné à 18 mois de prison avec mandat de dépôt, à une amende douanière de 50 000 euros et à une interdiction de territoire français pendant dix ans.

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