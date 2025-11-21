Un vendredi très froid et nuageux à Lyon, seulement 3 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement fraiche qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 21 novembre 2025.

Pour cette dernière journée de la semaine avant le weekend, ce vendredi 21 novembre s'annonce comme la journée la plus froide de la semaine. Ce matin le mercure affiche 0 degré et il ne dépassera pas les 3 degrés au meilleur de la journée avant une nuit aux températures négatives la nuit prochaine. Des valeurs 7 degrés en dessous des normales de saison.

Côté ciel, le flux de nord, responsable du froid hivernal, apportera également de nombreux nuages et parfois quelques flocons, notamment près de monts du lyonnais ou dans le Beaujolais.