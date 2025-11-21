Actualité
(Photo Guillaume Lamy)

Neige et grand froid : onze départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Onze départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance grand froid ou neige-verglas par Météo France ce vendredi 21 novembre 2025.

    La région Auvergne-Rhône-Alpes est traversé en cette fin de semaine par un flux de nord amenant un froid hivernal et des chutes de neige. Ainsi, Météo France a placé 11 de ses départements en vigilance jaune. Le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Drôme, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont ainsi en vigilance neige-verglas avec de la neige qui tombera à très basse altitude ce vendredi.

    L'Ain, la Loire, la Haute-Loire, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont eux également en vigilance grand froid avec des températures qui devraient rester négative tout au long de la journée. Des températures quasiment 10 degrés en dessous des normales de saison.

    Enfin, les trois départements alpins d'Aura, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont également concernés par une vigilance jaune avalanches ce vendredi.

    La reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse à été reconnu ce 31 mars pour la commune de Jons.
