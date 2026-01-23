Actualité
Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
Un vendredi pluvieux à Lyon, jusqu'à 8 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un vendredi pluvieux qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce 23 janvier avant un temps plus calme en fin de journée.

    Pour cette dernière journée de la semaine avant le weekend, le temps sera pluvieux à Lyon. Un front pluvieux arrivera à Lyon en fin de matinée et devrait être encore plus actif l'après-midi avant une accalmie en soirée.

    Côté températures, il fait 6 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison sous un léger vent de sud qui soufflera à 20 km/h tout au long de la journée.

    L'OL enchaine à Berne et rejoint les huitièmes de Ligue Europa

