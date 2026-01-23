L'OL enchaine à Berne et rejoint les huitièmes de Ligue Europa

La joie des joueurs de l’Olympique Lyonnais après leur victoire 1-0 face à Marseille au Groupama Stadium le 1er septembre 2025 en Ligue 1. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'Olympique Lyonnais s'est imposé jeudi soir sur la pelouse des Young Boys de Berne sur la plus petite des marges (1-0), poursuivant son incroyable année 2026. Une sixième victoire en sept matchs de Ligue Europa qui leur permet de rejoindre les huitièmes de la compétition.

L'année 2026 de l'Olympique Lyonnais se conjugue pour l'instant au presque parfait. Sur la pelouse de Berne, les hommes de Paulo Fonseca ont enchainé une septième victoires toutes compétitions confondues (1-0), la quatrième de l'année 2026 et la sixième en sept match de Ligue Europa.

De quoi tranquillement composter son billet direct pour les huitièmes de finale de la compétition. Avec cette nouvelle victoire, arraché grâce à un but d'Ainsley Maitland-Niles, les Gones restent premiers de la phase de Ligue et devancent à la différence de buts Midtjylland et Aston Villa, eux aussi victorieux jeudi soir. Déjà assurés avant la rencontre d'au moins disputer les barrages, ils profitent de surcroît des résultats de leurs adversaires directs pour s'inviter en huitièmes de finale avant même de recevoir jeudi prochain le PAOK Salonique.

Même privés dans la capitale suisse de leur recrue brésilienne Endrick, arrivé en prêt du Real Madrid mais pas encore qualifié pour la Coupe d'Europe, les Lyonnais enchaînent, quatre jours après leur victoire face à Brest en championnat.

L'OL a tremblé

Longtemps en panne de réalisme, il leur a fallu attendre les arrêts de jeu de la première période pour exploiter une perte de balle de Virginius, avec un centre de Sulc repoussé par Keller, puis un bel enchaînement crochet-frappe du gauche de Maitland-Niles (45e+1). Mais les hommes de Paulo Fonseca, qui s'étaient déjà fait peur sur une relance plein axe de Descamps punie d'un puissant tir sur la barre de Sanches (21e), ont encore tremblé en seconde période.

Sur un mauvais dégagement de Kluivert devant sa surface, le même Sanches a propulsé le ballon dans les filets, avant que son but ne soit refusé pour une position hors-jeu de Cordova gênant la défense lyonnaise (60e). Descamps a sauvé les siens sur une percée de Monteiro relayée par Virginius, mal déviée par Maitland-Niles (73e), avant que Fassnacht ne manque l'égalisation d'un rien sur une reprise tout proche du but (79e), puis sur une mauvaise relance du portier lyonnais (82e).

Comme la défaite de Lille chez les Young Boys en décembre (1-0), la rencontre n'était pas retransmise en France en raison de la présence sur le maillot bernois d'un sponsor dont la publicité est interdite par la législation française.