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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi ensoleillé et printanier à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est un vendredi de nouveau très agréable, avec des températures atteignant les 23 degrés, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce 10 avril.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, c'est une nouvelle belle journée qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais. Le soleil sera présent du matin au soir sous un voile d'altitude plus ou moins envahissant.

    Côté températures, les maximales seront légèrement en baisse par rapport à la veille mais le temps restera très printanier avec jusqu'à 23 degrés prévus cette après-midi. Ce matin il fait 8 degrés tandis que le mercure affichera 18 degrés dans la soirée. Des valeurs toujours largement au dessus des normales de saison.

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