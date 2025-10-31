Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un vendredi ensoleillé à Lyon, jusqu'à 20 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée agréable qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 31 octobre 2025.

    Pour ce dernier jour du mois d'octobre, dernier jour de la semaine avant le weekend, le soleil sera de la partie à Lyon. Malgré un voile nuageux qui pourrait être de plus en plus épais au fil de la journée, la journée sera sèche et lumineuse jusqu'au soir.

    Côté températures, il fait seulement 6 degrés ce vendredi matin mais le thermomètre grimpera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs 5 degrés au dessus des normales de saison sous un vent de sud sensible qui soufflera tout au long de la journée.

