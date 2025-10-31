Actualité
C’est le laboratoire Pourquery à Lyon qui a été victime d’un braquage à l’explosif ce jeudi 30 octobre. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Butin récupéré, arrestations : ce que l'on sait du braquage à l'explosif d'une raffinerie d'or à Lyon

  • par La Rédaction

    • Six auteurs présumés du braquage à l'explosif et à l'arme de guerre d'un laboratoire de raffinerie d'or à Lyon ont été arrêtés rapidement jeudi par la police qui a pu récupérer l'intégralité de leur butin estimé à 12 millions d'euros.

    Cinq employés des Laboratoires Pourquery, la société visée dans le 7ème arrondissement, ont été "légèrement blessés par l'explosion", dont trois emmenés à l'hôpital pour "vérification" de leur état, a indiqué la préfecture du Rhône à l'AFP.

    Peu avant 14h, des individus équipés notamment "d'armes à feu longues" ont attaqué cette unité d'affinage de métaux précieux, principalement de l'or, "au moyen d'explosifs", avant de prendre la fuite en voiture, a détaillé la préfecture.

    Des policiers de la Brigade de Recherche et d'Intervention (BRI) ont pu les poursuivre et en ont interpellé cinq quelques instants plus tard, selon la préfecture, dans la ville voisine de Vénissieux vers 14h50, a précisé à l'AFP une source proche du dossier.

    Une femme, complice qui a participé activement au braquage, a également été arrêtée, a indiqué à l'AFP  une source policière. Des fusils d'assaut, des armes de poing et des explosifs ont été saisis, ainsi que l'intégralité du butin, estimé à 12 millions d'euros, selon cette source évoquant des malfaiteurs chevronnés. "Six personnes, ayant utilisé des explosifs dans l’attaque d’une société de métaux précieux à Lyon, ont été interpellées en flagrant délit", a confirmé sur X le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui évoque une opération de police menée avec "fermeté, rapidité, maîtrise" et "félicite la BRI de Lyon pour leur prompte intervention".

    Gyrophare et cagoule

    Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, des voisins ont filmé une violente explosion devant le bâtiment du Laboratoires Pourquery où stationnait une fourgonnette blanche surmontée d'un gyrophare bleu. Sur les images, on peut voir trois individus armés sortir du bâtiment, dont l'un porte une casquette et un brassard orange, et un autre, cagoulé, muni d'une échelle avec laquelle ils commencent à escalader la clôture métallique de l'entreprise.

    Sur une autre vidéo vue d'un angle différent, on distingue un braqueur portant une arme du type fusil d'assaut qui ouvre une porte arrière de la fourgonnette, dans laquelle un complice vient charger calmement deux mallettes noires. Dans le premier document vidéo des voisins, on entend une personne qui donne l'alerte aux services de secours. Des équipages de policiers ont alors été "rapidement" dépêchés sur place, dont la BRI de Lyon qui a reçu des renforts de la BRI de Dijon et d'effectifs de la BRI nationale basés dans la région, a précisé la préfecture.

    Des agents de la police technique et scientifique ont effectué des relevés sur place, a constaté un photographe de l'AFP. Une enquête a été confiée à la police judiciaire et les six suspects ont été placés en garde à vue.

