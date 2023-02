Un troisième suspect arrêté à Lyon après un meurtre filmé

Le titulaire du compte TikTok sur lequel la vidéo du meurtre d’un SDF à Lyon a été interceptée avant sa diffusion a été arrêté et placé en détention provisoire.

Une dizaine de jours après le meurtre violent d'un SDF de 54 ans à Lyon l’enquête avance. Selon des informations de nos confrères du Progrès, un troisième suspect, sous le coup d’un mandat de recherche, a été arrêté au cours du week-end après s’être rendu aux forces de l’ordre.

Placé en détention provisoire, cet homme serait le titulaire du compte TikTok sur lequel la diffusion d'une vidéo représentant une scène de violence impliquant un homme gisant au sol, partiellement dénudé et victime de coups, avait été bloquée par les modérateurs du réseau social. Alertés par la plateforme TikTok de l’existence de ce contenu, les policiers étaient remontés jusqu’à un appartement situé sur le quai Perrache, dans le 2e arrondissement de Lyon, où ils avaient découvert un corps sans vie dans la nuit du 4 au 5 février.

Trois suspects en détention provisoire

Deux suspects âgés de 39 et 42 ans retrouvés endormis sur place avaient également été interpellés et placés en détention. Les premiers éléments de l’enquête avaient permis d’établir que les trois hommes "se connaissaient et fréquentaient le même milieu des SDF et marginaux de la gare de Perrache", selon le parquet.

D’après le quotidien régional, les deux hommes arrêtés dans l’appartement du quai Perrache et mis en examen pour "meurtre accompagné d’actes de tortures et de barbarie" auraient rejeté la responsabilité sur le troisième suspect arrêté ce weekend. Pour l’heure, ce dernier aurait préféré garder le silence. L’enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes des faits.

