Pas de métro B à Lyon mardi 14 février

Les travaux de prolongement du métro B jusqu’à Saint-Genis-Laval entraînent l’interruption du trafic sur la ligne B du métro jusqu’au 16 février.

Le métro B ne circule pas ce mardi 14 février à Lyon en raison de travaux visant à prolonger la ligne du réseau TCL jusqu’à Saint-Genis-Laval. Depuis dimanche et jusqu’au 15 février à 1 heure du matin, la ligne qui va de Oullins à Charpennes est totalement arrêtée.

Une offre de substitution

En attendant la reprise du trafic le 16 février, des bus relais sont mis à disposition des usagers entre la Gare de la Part-Dieu et la Gare d'Oullins, avec un passage entre 7 et 15 minutes, et des itinéraires de substitution sont assurés.

Premiers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 4h52

Gare Part-Dieu Vivier Merle : 4h52

Derniers départs des bus relais :

Gare d'Oullins : 0h21

Gare Part-Dieu Vivier Merle : 0h11

D’ici la fin de l’année, les travaux sur la ligne permettront l’ouverture de deux nouvelles stations à Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. "Un nouveau pôle multimodal doté d'un parc-relais nouvelle génération" verra également le jour à l'automne 2023.