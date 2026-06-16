Un texte porté par les Hospices Civils de Lyon a été publié dans la revue médicale internationale The Lancet Oncology.

Une publication scientifique portée par l’Institut de Cancérologie des Hospices Civils de Lyon (HCL) vient de paraître dans The Lancet Oncology, l’une des revues médicales les plus prestigieuses du monde.

Baptisé "Lyon Consensus", ce texte établit pour la première fois un consensus mondial sur les principes de la chirurgie des maladies péritonéales primitives et métastatiques. Il est le fruit d'une collaboration internationale, réunissant 148 experts venus du monde entier, dont le rôle central revient aux équipes des HCL.

Réduire la variabilité des pratiques

Alors que les chirurgies des tumeurs primitives et métastatiques péritonéales sont particulièrement complexes et que leurs pratiques peuvent varier d’un centre à l’autre, le "Lyon Consensus" apporte un cadre commun. Il définit notamment, des recommandations précises sur les différentes techniques et des principes de décision partagés permettant d’adapter les gestes chirurgicaux à chaque situation clinique et à chaque étiologie. "L’objectif est double : réduire la variabilité des pratiques tout en préservant une prise en charge personnalisée pour chaque patient", indiquent les HCL.

En parallèle, le texte constitue un nouvel outil pour la recherche internationale sur les tumeurs primitives et métastatiques péritonéales. "En standardisant les définitions, les techniques et les critères de résultats, il permettra de renforcer la comparabilité des études, d'améliorer la robustesse méthodologique des essais cliniques et d'accélérer la production de connaissances au bénéfice des patients", soulignent les HCL.

Au total, 202 recommandations consensuelles ont été établies, dont 77 % ont obtenu un consensus plein, et plus d'un quart, un consensus fort.

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