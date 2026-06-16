Sébastien Martin et l’équipe de l’usine de Nexans, lors de sa visite officielle. @Etienne Gatheron – Préfecture de Saône-et-Loire

Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie s'est rendu vendredi 12 Juin à Autun, en Saône-et-Loire.

Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, s'est déplacé vendredi 12 juin 2026 à Autun, en Saône-et-Loire. Il d'abord rencontré des entreprises locales, des élus et les services de l'état, avant de visiter l'usine Nexans, qui fabrique des fils et des câbles électriques.

Selon la préfecture, ces échanges ont porté sur l'emploi, les compétences et l'attractivité du bassin autunois.

L'usine existe à Autun depuis 1979, d'abord sous le nom "Câbles de Lyon", puis "Alcatel Câbles". Elle appartient au groupe Nexans France, qui compte 43 usines dans le monde dont 14 en France, et dont le siège est à Courbevoie. Le site emploie environ 185 personnes.

Chaque jours, 100 tonnes de cuivre y sont transformées. L'usine produit 1000 mètres de câble par minute, soit environ 70 000 tonnes par an, pour le bâtiment et l'énergie. En 1996, elle est devenue la première plateforme logistique entièrement automatisée de France. Le groupe y investit entre 2 et 3 millions d'euros par an depuis 1979.

Sébastien Martin en discussion avec les employés de l'usine Nexans de Autun. @Etienne Gatheron - Préfecture de Saône-et-Loire

Une nouvelle ligne de production a été inaugurée pendant la visite. La préfecture mentionne aussi des investissements pour automatiser davantage la production et réduire les emballages plastiques.

Aux côtés du préfet de Saône-et-Loire, le ministre a salué le travail des équipes de Nexans, indique le communiqué. La préfecture rattache ce déplacement au soutien de l'État à l'industrie française.

À noté que Sébastien Matin connaît bien le département : il a présidé l'agglomération du Grand Châlon de 2014 à 2025 et a été élu député de la 5e circonscription en mai 2025, avant sa nomination au gouvernement en octobre.