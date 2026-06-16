Actualité
.
Sébastien Martin et l’équipe de l’usine de Nexans, lors de sa visite officielle. @Etienne Gatheron – Préfecture de Saône-et-Loire

Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin en visite sur le site Nexans d'Autun.

  • par Ivan Balkanski

    • Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l'Industrie s'est rendu vendredi 12 Juin à Autun, en Saône-et-Loire.

    Le ministre délégué chargé de l'Industrie, Sébastien Martin, s'est déplacé vendredi 12 juin 2026 à Autun, en Saône-et-Loire. Il d'abord rencontré des entreprises locales, des élus et les services de l'état, avant de visiter l'usine Nexans, qui fabrique des fils et des câbles électriques.

    Selon la préfecture, ces échanges ont porté sur l'emploi, les compétences et l'attractivité du bassin autunois.

    L'usine existe à Autun depuis 1979, d'abord sous le nom "Câbles de Lyon", puis "Alcatel Câbles". Elle appartient au groupe Nexans France, qui compte 43 usines dans le monde dont 14 en France, et dont le siège est à Courbevoie. Le site emploie environ 185 personnes.

    Chaque jours, 100 tonnes de cuivre y sont transformées. L'usine produit 1000 mètres de câble par minute, soit environ 70 000 tonnes par an, pour le bâtiment et l'énergie. En 1996, elle est devenue la première plateforme logistique entièrement automatisée de France. Le groupe y investit entre 2 et 3 millions d'euros par an depuis 1979.

    Sébastien Martin en discussion avec les employés de l'usine Nexans de Autun. @Etienne Gatheron - Préfecture de Saône-et-Loire

    Une nouvelle ligne de production a été inaugurée pendant la visite. La préfecture mentionne aussi des investissements pour automatiser davantage la production et réduire les emballages plastiques.

    Aux côtés du préfet de Saône-et-Loire, le ministre a salué le travail des équipes de Nexans, indique le communiqué. La préfecture rattache ce déplacement au soutien de l'État à l'industrie française.

    À noté que Sébastien Matin connaît bien le département : il a présidé l'agglomération du Grand Châlon de 2014 à 2025 et a été élu député de la 5e circonscription en mai 2025, avant sa nomination au gouvernement en octobre.

    à lire également
    Emerson va fermer son site spécialisé à Bonneville en Haute-Savoie

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Maison de la danse : La passion selon Gesualdo 12:40
    Emerson va fermer son site spécialisé à Bonneville en Haute-Savoie 12:30
    .
    Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin en visite sur le site Nexans d'Autun. 12:05
    Un texte porté par les HCL publié dans l'une des revues médicales les plus prestigieuses du monde 11:58
    villefranche prison
    Un détenu retrouvé mort dans sa cellule à Villefranche-sur-Saône, la piste du suicide privilégiée 11:15
    d'heure en heure
    Une pâtisserie lyonnaise s'illustre dans le palmarès mondial d'un guide gastronomique 10:58
    Lyon : en grève, le personnel du collège Clémenceau demande plus de moyens pour la rentrée 10:46
    La Galerie nationale du design de Saint-Étienne : un lieu unique en France 10:42
    PAF Police aux frontières
    Un restaurateur du Beaujolais blessé après avoir été suivi en pleine nuit 09:45
    Coupe du monde 2026 : où regarder le match des Bleus ce mardi à Lyon ? 09:22
    Accusation de viol contre Roman Abreu : des proches de la victime présumée entendus cette semaine par les enquêteurs 08:53
    Les véhicules Crit'air 3 sont exclus du périmètre de la ZFE depuis le 1er janvier 2025 © D.R.
    Rhône : la mortalité routière repart à la hausse en 2025, l'État appelle à la vigilance 08:31
    Charles-Franck Lévy
    Charles-Franck Levy remplace Jean-Michel Aulas à la tête du groupe Cœur lyonnais à la Ville de Lyon 08:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut