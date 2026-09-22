Un suspect interpellé après le cambriolage au domicile d’une joueuse d’OL Lyonnes

Près de quatre mois après le cambriolage du domicile d’Ada Hegerberg, attaquante d’OL Lyonnes, un suspect a été interpellé à Grenoble.

Le cambriolage avait été commis dans la nuit du 21 au 22 mai dernier, au sein de l’agglomération lyonnaise. À la veille de la finale de la Ligue des champions féminine, à laquelle Ada Hegerberg devait participer avec l’OL Lyonnes à Oslo, le domicile de la joueuse avait été cambriolé.

Près de quatre mois plus tard, un suspect a été interpellé à Grenoble, le vendredi 18 septembre. Lors de leurs investigations, les gendarmes avaient prélevé un profil ADN sur la scène de l’infraction, permettant d’identifier un mis en cause. Placé en garde à vue pendant deux jours, il a ensuite été déféré au tribunal judiciaire de Lyon en vue d’une comparution immédiate. Le suspect a toutefois demandé le renvoi de l’audience afin de préparer sa défense. Son procès est désormais fixé au jeudi 5 novembre selon les informations du Progrès.

Rappelons que ce cambriolage s’inscrit dans une série visant des sportifs professionnels lyonnais. En août 2025, l’ancienne coéquipière d’Ada Hegerberg, Eugénie Le Sommer, avait elle aussi été victime d’un cambriolage. Georges Mikautadze, ancien attaquant de l’OL, avait subi un vol à main armée en 2024.

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