Actualité
© Merlet

Lyon : le FIP Platinum Padel revient au Palais des Sports de Gerland

  • par LR

    • La troisième édition du Lyon FIP Platinum Padel se déroulera du 23 au 27 septembre au Palais des Sports de Gerland. Plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux seront présents, dont la Lyonnaise Alix Collombon.

    Le padel s’installe un peu plus dans le paysage sportif lyonnais. La troisième édition du Lyon FIP Platinum Padel se tient du 23 au 27 septembre au Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement.

    Partenaire majeur de l’événement, la Ville de Lyon annonce une subvention de 140 000 euros et la mise à disposition du Palais des Sports. L’objectif affiché est d’accompagner le développement de cette discipline en plein essor. Selon la Ville, la France comptait fin 2025 environ 850 000 pratiquants, 100 000 licenciés, 1 290 clubs et près de 4 000 terrains.

    Le tournoi réunira plusieurs joueurs et joueuses de premier plan, avec notamment la quatrième paire mondiale masculine, composée de l’Argentin Franco Stupaczuk et de l’Espagnol Jon Sanz, ainsi que dix joueuses du Top 30 mondial. La Lyonnaise Alix Collombon, numéro 1 française, participera également à la compétition à domicile.

    La Ville indique par ailleurs qu’un millier de places gratuites seront proposées à des associations, structures d’éducation populaire et établissements scolaires. Plusieurs centaines d’élèves et collégiens pourront ainsi assister à des matchs et découvrir les coulisses du tournoi. Enfin, le « Tournoi des Gones », organisé samedi 26 septembre, réunira notamment Sidney Govou, Cris, Maxime Gonalons, Pierre Laigle, Éric Abidal et Loïc Rémy.

    à lire également
    Pompe à essence / carburant
    Prix du carburant : voici la liste des stations les moins chères du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pompe à essence / carburant
    Prix du carburant : voici la liste des stations les moins chères du Rhône 18:57
    Lyon : le pont de l’Université bientôt en travaux, une association regrette un manque de considération pour les cyclistes 18:33
    Lyon : le FIP Platinum Padel revient au Palais des Sports de Gerland 18:05
    Ain : un centre de supervision de la fibre optique inauguré à Bourg-en-Bresse 17:28
    La Saône-et-Loire mise sur le cinéma pour lutter contre l'illettrisme 16:57
    d'heure en heure
    Festival Lumière : quatre films des frères Coen projetés lors d’une nuit géante à Lyon 16:40
    En images. L'artiste Didier Chamizo retrouve le tunnel des anciennes prisons Saint-Paul et Saint-Joseph à Lyon 16:11
    Mâcon : la dernière agence BNP Paribas du centre-ville victime du grand plan de fermetures du groupe 15:45
    Une séance du Sénat
    Sénatoriales en Saône-et-Loire : six listes pour trois sièges le 27 septembre 15:34
    "Il n'y a pas de polémique" : le maire de Vénissieux hisse le drapeau palestinien sur le fronton de l’Hôtel de ville 15:26
    Projet d'attaque contre un lycée à Lyon : les écologistes à la Région demandent de renforcer la prévention contre l’ultradroite 14:58
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Sénatoriales 2026 : sept listes pour seulement trois sièges dans l’Ain 14:21
    Isère : la sélection régionale des Worldskills est lancée dans les métiers du bâtiment 13:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut