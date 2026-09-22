Lyon : le FIP Platinum Padel revient au Palais des Sports de Gerland

La troisième édition du Lyon FIP Platinum Padel se déroulera du 23 au 27 septembre au Palais des Sports de Gerland. Plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux seront présents, dont la Lyonnaise Alix Collombon.

Le padel s’installe un peu plus dans le paysage sportif lyonnais. La troisième édition du Lyon FIP Platinum Padel se tient du 23 au 27 septembre au Palais des Sports de Gerland, dans le 7e arrondissement.

Partenaire majeur de l’événement, la Ville de Lyon annonce une subvention de 140 000 euros et la mise à disposition du Palais des Sports. L’objectif affiché est d’accompagner le développement de cette discipline en plein essor. Selon la Ville, la France comptait fin 2025 environ 850 000 pratiquants, 100 000 licenciés, 1 290 clubs et près de 4 000 terrains.

Le tournoi réunira plusieurs joueurs et joueuses de premier plan, avec notamment la quatrième paire mondiale masculine, composée de l’Argentin Franco Stupaczuk et de l’Espagnol Jon Sanz, ainsi que dix joueuses du Top 30 mondial. La Lyonnaise Alix Collombon, numéro 1 française, participera également à la compétition à domicile.

La Ville indique par ailleurs qu’un millier de places gratuites seront proposées à des associations, structures d’éducation populaire et établissements scolaires. Plusieurs centaines d’élèves et collégiens pourront ainsi assister à des matchs et découvrir les coulisses du tournoi. Enfin, le « Tournoi des Gones », organisé samedi 26 septembre, réunira notamment Sidney Govou, Cris, Maxime Gonalons, Pierre Laigle, Éric Abidal et Loïc Rémy.