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Pompe à essence / carburant
Image d’illustration d’une pompe à essence. @LC

Prix du carburant : voici la liste des stations les moins chères du Rhône

  • Par Corentin Lucas

    • Alors que les prix des carburants restent élevés, certaines stations du Rhône affichent des tarifs plus avantageux que d’autres. Lyon Capitale en a fait la liste.

    En France, les prix du carburant ont largement dépassé la barre des deux euros. Et le Rhône n’a pas échappé à la flambée des prix. Les stations TotalEnergies bénéficient actuellement d’un plafonnement à 2,25 euros le litre de gazole et 1,99 euro pour l’essence. Outre ces stations TotalEnergies, il est impossible de trouver des prix moins élevés.

    Dans le Rhône, l’Intermarché Bron Roosevelt affiche le prix le plus bas de cette sélection hors TotalEnergies, avec un litre de gazole à 2,318 euros. La station du centre E.Leclerc de Chaponnay, située avenue de Chaponnay dans le parc d’activité de la Vallée de l’Ozon, propose le gazole à 2,339 euros le litre. Celle du Carrefour Market de Condrieu, située rue Nationale, complète ce classement avec un prix de 2,389 euros le litre.

    Pour les automobilistes qui souhaitent rester dans Lyon, les tarifs sont bien plus élevés. La station Esso Express de la Croix-Rousse, située rue Philippe-de-Lassalle dans le 4e arrondissement, est la moins chère recensée (hors TotalEnergies), avec un gazole affiché à 2,409 euros le litre.

    Découvrez, ci-dessous, la totalité des stations du département du Rhône, classées du prix du gazole le plus bas au prix le plus élevé :

    Feuille de calcul sans titre - Stations Gazole Rhône-2Télécharger

    Lire aussi : Les gilets jaunes de retour le 17 octobre ? Un appel à la mobilisation à Lyon contre la hausse des prix du carburant

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