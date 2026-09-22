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Frances Tiafoe, 8e au classement ATP. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Tennis : Frances Tiafoe, 8e mondial et demi-finaliste de l’US Open, rejoint le nouveau tournoi ATP de Lyon

  • Par Corentin Lucas

    • Le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, nouveau tournoi ATP 250 organisé à la LDLC Arena de Décines, accueillera des stars du tennis mondial du 18 au 25 octobre.

    Le nouveau tournoi ATP 250 de Lyon continue de faire parler par le biais de son plateau XXL. Frances Tiafoe, actuellement classé au 8e rang mondial, participera à la première édition du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes, organisée du 18 au 25 octobre à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. À 28 ans, l’Américain reste sur une demi-finale au dernier US Open, où il a été battu par son compatriote Ben Shelton. Frances Tiafoe s’est également imposé cette saison en Allemagne, lors de l’ATP 500.

    Tiafoe rejoint d’autres grands noms

    L’arrivée du 8e mondial vient s’ajouter à une liste de plusieurs noms connus du tennis international. Lorenzo Musetti, 15e mondial, mais aussi les Français Gaël Monfils et Ugo Humbert, ainsi que Stan Wawrinka et Matteo Berrettini, sont annoncés pour cette première édition.

    Le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes est le nouveau rendez-vous ATP 250 masculin installé à Lyon. Il prend la suite de l’Open Parc, qui était organisé au Parc de la Tête d’Or. Le tournoi lyonnais se déroulera désormais en intérieur, sur dur à la LDLC Arena, avec des épreuves de simple et de double messieurs.

    Côté billetterie, les tarifs annoncés débutent à 6,50 euros pour certaines sessions et peuvent atteindre 37,50 euros selon les sessions et catégories. La billetterie est en ligne.

    Lire aussi : Tennis : la marque lyonnaise Babolat renouvelle son partenariat avec Yannick Noah pour trois ans

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