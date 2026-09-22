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Le SIEA a inauguré les nouveaux locaux de son pôle numérique à Bourg-en-Bresse. @Pexels

Ain : un centre de supervision de la fibre optique inauguré à Bourg-en-Bresse

  • Par Corentin Lucas

    • Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication (SIEA) a inauguré un centre de supervision du réseau public de fibre optique à Bourg-en-Bresse, dans l’Ain.

    Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication (SIEA) a inauguré, jeudi 17 septembre, ses nouveaux locaux au sein de l’immeuble de la Mutualité sociale agricole (MSA), situé sur l’avenue du Champ de Foire à Bourg-en-Bresse. Le bâtiment accueille désormais, sur un étage entier, les équipes du pôle numérique du SIEA. Elles sont chargées de l’ingénierie, du déploiement de la fibre, mais aussi de l’exploitation et de la maintenance du réseau Liain (Liaison Internet de l’Ain).

    Les nouveaux locaux abritent une salle de supervision de ce réseau du département de l’Ain. "Ces locaux permettent de renforcer la capacité du SIEA à détecter les anomalies et à coordonner les interventions en garantissant la continuité du service public sur tout le territoire du département", a expliqué Walter Martin, président du SIEA, à nos confrères du Progrès.

    Le pôle numérique du Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication doit aussi assurer la commercialisation du réseau auprès des fournisseurs d’accès à Internet et accompagne les communes de ce grand département d’Auvergne-Rhône-Alpes dans différents usages du numérique.

    Le réseau LIAin, c’est quoi ?
    Le réseau LIAin, ou Liaison Internet de l'Ain, est le réseau public de fibre optique déployé dans le département de l'Ain pour apporter le Très Haut Débit à la quasi-totalité des bâtiments. Porté par le SIEA et exploité par la régie RESO-LIAin, ce projet est un modèle unique en France et couvre aujourd'hui plus de 393 communes. Pour les habitants, c’est une aubaine, puisqu’il permet de bénéficier d'une connexion internet de très grande qualité.

    Lire aussi : Grand Parc de Miribel Jonage : des coûts de fonctionnement "contenus" fragilisés par une gouvernance "paralysée"

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