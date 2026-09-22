La Saône-et-Loire mise sur le cinéma pour lutter contre l'illettrisme

Afiche du film Brillantes : des femmes de ménage qui dépoussièrent les préjugés sur l’illettrisme

À l'occasion des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, la préfecture de Saône-et-Loire organise une soirée pour mettre des visages sur une réalité qui touche 1,5 million de Français, dont la moitié sont pourtant en emploi.

Du 29 septembre au 5 octobre 2026 se tiennent les Journées nationales d'action contre l'illettrisme (JNAI), un temps fort national destiné à mettre en lumière une réalité que 1,5 million de Français vivent au quotidien.

En Saône-et-Loire, la préfecture a choisi d'ouvrir ces journées par un rendez-vous singulier : un ciné-débat, mardi 29 septembre à 18h, au Cinéma Pathé de Mâcon.

Pour cette édition, la préfecture a fait le choix de la fiction plutôt que de la seule conférence. Brillantes, le film de Sylvie Gautier, raconte le quotidien de Karine, agente de ménage confrontée à des difficultés personnelles et professionnelles liées à l'illettrisme. En plaçant une héroïne du monde du travail au centre du récit, le film déplace le regard : l'illettrisme n'est pas l'apanage d'une marge invisible, il traverse les entreprises, les métiers, les vies actives.

C'est précisément cette dimension culturelle qui donne à l'événement toute sa force. Le cinéma, en racontant une histoire incarnée, touche là où les statistiques échouent parfois : il donne un visage, une dignité, une voix à des situations vécues dans la honte et le silence.

En France, 1,5 million d’adultes sont en situation d’illettrisme. Ils ont été scolarisés mais rencontrent encore de grandes difficultés pour lire écrire ou comprendre des textes du quotidien.



Au-delà de l’illettrisme au sens strict, les données montrent qu’une personne sur dix parmi les18-64 ans scolarisés, totalement ou partiellement, est en forte difficulté avec les compétences de base (lire, écrire et calculer). Et contrairement à certaines idées reçues la moitié des personnes concernées sont en emploi.



38 % des personnes non diplômées et 16 % des personnes peu diplômées sont en forte difficulté avec les compétences de base. C’est également le cas de 17 % des personnes arrivées en France en cours de scolarité et de 13 % des 50-64 ans.

La projection se déroulera en présence de Dominique Dufour, préfet de Saône-et-Loire, et sera suivie d'un échange avec la salle, animé par Barbara Semet, directrice de la Mission locale du Charolais, et Cyril George, chargé de mission régional de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI).

Ce format ciné-débat, de plus en plus utilisé dans les politiques publiques culturelles : le film devient prétexte à la parole, à la mise en perspective avec les réalités locales, et à la présentation concrète des solutions existantes sur le territoire.

Des chiffres qui bousculent les idées reçues

Derrière cette soirée culturelle se cache un enjeu de société majeur. En France, une personne sur dix parmi les 18-64 ans scolarisés est en forte difficulté avec les compétences de base, lire, écrire, calculer. Et contrairement aux clichés, la moitié des personnes concernées sont en emploi. L'illettrisme n'est donc pas l'affaire des seuls exclus du système : il se niche aussi dans les ateliers, les bureaux, les usines.

La Bourgogne-Franche-Comté figure parmi les régions les plus touchées, et la Saône-et-Loire, deuxième département de la région par sa superficie et le plus peuplé, concentre une part importante de population active peu ou pas diplômée. Les données croisées de l'INSEE, de la DEPP (ministère de l'éducation nationale) et de l'Observatoire de l'illettrisme de l'ANLCI dessinent une cartographie précise des facteurs de risque : absence de diplôme, faible niveau de qualification, arrivée en France en cours de scolarité, et âge, les 50-64 ans étant particulièrement exposés, notamment dans l'ouest du département.

La culture, un levier d'action territoriale

Face à ce constat, le département s'appuie sur un maillage de proximité : les plateformes CLEFS 71, qui accueillent, évaluent et orientent les personnes confrontées à l’illettrisme ou à des difficultésavec le français.

Ces plateformes sont portées par CILEF à Autun, la Mission locale du Chalonnais, la Mission locale du Charolais, AGIRE pour la Communauté urbaine Creusot Montceau et la Mission locale de Louhans.

Des dispositifs comme les ateliers "Première marche" viennent compléter ce dispositif dans les territoires ruraux, où le risque est souvent le plus élevé.

À travers cette soirée, la préfecture souhaite "donner à voir une réalité souvent méconnue, rappeler les situations auxquelles peuvent être confrontées les personnes en difficulté avec les compétences de base et présenter les solutions existantes sur le territoire."

Informations pratiques

> Mardi 29 septembre 2026

> Ouverture des portes à 17 h 30 – Projection à 18 h

> Cinéma Pathé Mâcon

Tarifs :

• Tarif individuel : 10 euris

• Tarif groupe, à partir de 10 personnes : 6 euros par personne

Les billets peuvent être réservés en ligne ou directement sur place.

Réservez dès à présent votre place sur le site du cinéma Pathé Mâcon :

https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-macon/filters/date-2026-09-29