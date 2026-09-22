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Le Claps, dans le département de la Drôme.

Drôme : deux nouvelles passerelles installées au Claps pour découvrir le site autrement

  • par LR

    • À Luc-en-Diois, deux passerelles viennent d’être installées au-dessus de la Drôme. Elles doivent faciliter les déplacements à pied sur le site du Claps, connu pour son spectaculaire chaos rocheux.

    Le site du Claps poursuit sa transformation. À Luc-en-Diois, dans la Drôme, deux nouvelles passerelles ont été installées mardi 22 septembre au-dessus de la rivière. Elles permettront aux visiteurs de passer d’une rive à l’autre à pied, sans emprunter le pont routier de la RD 93.

    Le Claps, de l'occitan clap ou clapas, "bloc de rocher", est un site naturel marqué par un impressionnant éboulement rocheux survenu dans la vallée de la Drôme. Les blocs issus de cet effondrement ont formé un paysage spectaculaire, notamment autour du Saut de la Drôme, et constituent aujourd’hui un site touristique aménagé.

    2,1 millions d'euros d'investissement

    Les deux passerelles, longues de 11,2 et 17 mètres pour deux mètres de large, s’inscrivent dans un chantier lancé en septembre 2025. Le Département de la Drôme souhaite notamment déplacer une partie du stationnement hors du cœur du site et développer les cheminements piétons afin de limiter la place de la voiture. L’opération représente un investissement de 2,1 millions d’euros, dont 385 000 euros HT pour les passerelles et leurs rampes d’accès. Un nouveau point d’observation doit également être créé au Vallon de Salles, avec une vue sur le chaos rocheux.

    L’aménagement du Claps s’inscrit dans le dispositif des « Sublimes Routes du Vercors », lancé par le Département en 2019 pour valoriser les paysages, le patrimoine et la biodiversité du massif.

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