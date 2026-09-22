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Julia Grid-Constantino reçoit la couronne de Miss Rhône-Alpes par Miss France 2026, Hinaupoko Devèze. @Miss Rhône-Alpes

Élue Miss Rhône-Alpes, Julia Grid-Constantino représentera la région à Miss France 2027

  • Par Corentin Lucas

    • La Lyonnaise Julia Grid-Costantino a été couronnée Miss Rhône-Alpes 2026, ce samedi 19 septembre à Villefranche-sur-Saône. Elle tentera de décrocher le Graal lors de l’élection Miss France 2027.

    Samedi 19 septembre, Julia Grid-Costantino a été élue Miss Rhône-Alpes 2026 au ParcExpo de Villefranche-sur-Saône. Âgée de 23 ans, la Lyonnaise succède à Noémie Baiamonte et devient la 27e candidate qualifiée pour l’élection de Miss France 2027. Face à elle, quinze autres candidates ont participé à cette soirée organisée sur le thème du cabaret, devant environ 2 000 spectateurs.

    Jeune diplômée, la nouvelle Miss Rhône-Alpes travaille comme cheffe de projet marketing. Elle est passionnée de danse, de sport et avait déjà tenté sa chance dans le concours en 2023, avant de revenir cette année avec l’objectif de décrocher le titre régional. C’est chose faite, sous les yeux de Miss France 2026, Hinaupoko Devèze.

    Elle devra désormais préparer l’élection de Miss France 2027, programmée le 12 décembre prochain. La région attend depuis 25 ans une nouvelle Miss France depuis le sacre de Sylvie Tellier en 2001, dernière représentante de Rhône-Alpes à avoir remporté la couronne nationale.

    Lire aussi : Charlotte Miralles-Dussert élue Miss Rhône 2025 

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