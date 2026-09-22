Lyon : le pont de l’Université bientôt en travaux, une association regrette un manque de considération pour les cyclistes

La Métropole de Lyon doit examiner le 28 septembre un projet de rénovation du pont de l’Université. L’association La Ville à Vélo regrette que l’opération ne prévoit pas la création d’une piste cyclable bidirectionnelle.

Le pont de l’Université, situé entre les 2e et 7e arrondissements de Lyon, va bientôt faire l’objet de travaux. La délibération, inscrite à l’ordre du jour du conseil métropolitain du 28 septembre, prévoit un chantier de réparation et de restauration de cette infrastructure empruntée par des milliers d’usagers au quotidien. Mais le projet ne satisfait pas La Ville à Vélo.

Dans un communiqué paru ce mercredi, l’association déplore que la rénovation de l’ouvrage ne soit pas accompagnée d’un nouvel aménagement de la piste cyclable. "Notre association déplore que le projet de rénovation de ce pont ne prévoit pas de rendre les trottoirs aux piétons en créant une piste cyclable bidirectionnelle et maintienne ainsi à long terme de simples marquages cyclables sur trottoir et une situation conflictuelle", peut-on lire. Il faut dire qu’actuellement, les cyclistes roulent sur des bandes peintes directement sur les trottoirs. Une situation qui, selon l’association, génère quelques conflits avec les piétons.

Une piste bidirectionnelle finalement abandonnée

D’après La Ville à Vélo, des études menées par la Métropole et la Ville de Lyon avaient envisagé un élargissement du pont, permettant de créer un couloir de bus et une piste cyclable bidirectionnelle. Cette solution aurait permis de réserver les trottoirs aux piétons. L’association indique que cet élargissement n’a finalement pas été retenu pour des raisons financières. Cela aurait coûté jusqu’à 1,5 million d’euros, pour une opération totale estimée à 16,6 millions d’euros.

Pour appuyer ses critiques, La Ville à Vélo rappelle que le pont de l’Université et les deux carrefours situés avec les quais Gailleton, à l’ouest, et Claude-Bernard, à l’est, figurent parmi les "points noirs" identifiés dans le Baromètre Vélo 2025 de la Fédération des usagers de la bicyclette (FUB). "Cette décision, alors que le prix de l’essence est au plus haut, et que la Métropole fait campagne contre des 'trottoirs trop encombrés' et pour des 'pistes cyclables pas faites pour faire joli' irait à l’encontre du souhait de la Présidente de la Métropole d’améliorer la qualité de vie des habitants", conclut l’association.

Le projet de délibération doit maintenant être soumis au vote des élus métropolitains lors du conseil. Rendez-vous le 28 septembre prochain.

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