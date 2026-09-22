Sénatoriales en Saône-et-Loire : six listes pour trois sièges le 27 septembre

Les grands électeurs de Saône-et-Loire sont appelés aux urnes dimanche 27 septembre pour élire trois sénateurs. Six listes ont été officiellement déposées, avec notamment la présence de trois sénateurs sortants.



Dimanche 27 septembre, les grands électeurs du département sont appelés à voter les trois sénateurs qui représenteront la Saône-et-Loire au Sénat pour les six prochaines années.

Dans le secteur, 1 682 grands électeurs se rendront en préfecture de 8h30 à 17h30. Les services de l’État de Saône-et-Loire ont officiellement enregistré six listes.

Pour la liste du rassemblement national, "Au service des communes pour défendre la Saône-et-Loire", Jean Masdupuy conduit la liste. Il est accompagné de Valérie Deloge, Gilles Badey, Nathalie Boï et Jean Adam De Villiers.

Deux liste divers droite sont candidates. "Dynamique Saône-et-Loire avec Fabien Genet", est conduite par le sénateur sortant Fabien Genet. Il est accompagné d'Elisabeth Roblot, Hervé reynayd, Corinne Borde et Frédréric Brochot. Quant à "Avec vous pour la Saône-et-Loire", elle est conduite par la sénatrice sortante Marie Mercier, Patrick Desroches, François Duriau, Bertrand Collaudin et Aline Gruet.

Une liste divers, "Agir pour nos communes et défendre notre ruralité", est conduite par Jean-François Farenc. Il est accompagné de Marie-Claude Barnay, Daniel Christel, Isabelle Lagoutte et Cédric Tissot.

La gauche est représentée par une liste divers gauche "Pour une Saône-et-Loire solidaire et humaniste". Paulette Matray, sénatrice sortante, est accompagnée de Jérôme Durain, Patricia Clément, Fabrice Voillot et Elise Myat.

Une dernière liste de la France insoumise, représentant extrême-gauche, est conduite par Damien Salay, accompagné de Eléna Berruet, Sylvain Trousselard, Fanny Da Costa et Olivier Leprevost.

Note : Les nuances politiques des candidats et des listes sont attribuées par les préfets,

sur le fondement de la grille établie par le ministre de l’intérieur (circulaire du 23 août 2026)



Elections sénatoriales, mode d'emploi

Les élections sénatoriales se déroulent au suffrage universel indirect. Les citoyens ne votent pas directement : ce sont les grands électeurs (députés, conseillers régionaux, départementaux et délégués des conseils municipaux) qui élisent les sénateurs. Le département forme une circonscription unique. Le mode de scrutin dépend de la population : majoritaire à deux tours dans les départements élisant 1 ou 2 sénateurs, il devient proportionnel de liste dès 3 sénateurs. Le mandat d'un sénateur dure six ans, le Sénat étant renouvelé par moitié tous les trois ans.



En Saône-et-Loire, c'est le scrutin à la représentation proportionnelle qui prévaut, suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, concerne les circonscriptions où sont élus 3 sénateurs ou plus. Ce mode de scrutin permet d’accorder des sièges à chaque liste en fonction du nombre de voix obtenues.