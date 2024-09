Le nouvel exécutif œuvrant sous la présidence de Fabrice Pannekoucke ressemble comme deux gouttes d’eau au précédent. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Une semaine après l'élection de Fabrice Pannekoucke à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil régional a procédé au renouvellement de son exécutif et officialisé celui-ci ce jeudi 12 septembre. Un exécutif qui garde encore largement les traces de son ancien président Laurent Wauquiez, puisqu'un seul nom fait son entrée. Seuls changements à noter : des portefeuilles transformées, des postes de conseillers spéciaux créés et un petit jeu de chaises musicales entre certains vice-présidents.

Comme un air de déjà vu. La liste des vice-présidents de ce nouvel exécutif a l'air identique à la précédente. Si ce n'est l'apparition du nom d'Olivier Amrane. Le président du conseil départemental de l'Ardèche remplace Fabrice Pannekoucke, à l'agriculture. Une promotion somme toute évidente pour l'Ardéchois, qui était jusque là conseiller spécial à la ruralité.

Quelques changements plus ou moins anodins dans les portefeuilles

Là où on peut repérer certains changements, c'est dans le portefeuille attribué aux vice-présidents et présidentes. En effet, un petit jeu de chaise musicale s'est opérée entre plusieurs postes.

Catherine Staron, la vice-présidente déléguée à l’enseignement supérieur, à la recherche et à l’innovation, ajoute à son portefeuille les lycées, dont était chargée jusqu'alors Florence Dubessy. Celle-ci reste tout de même au sein de l'exécutif mais devient déléguée à la jeunesse, la famille et aux seniors, à la place de Marie-Pierre Montoro-Sadoux. Cette dernière se voit elle aussi changer de missions, elle sera désormais déléguée au thermalisme et aux associations. C'est sans doute la seule réelle nouveauté de cet exécutif. Sous Laurent Wauquiez, les stations thermales ne relevaient que d'un conseiller délégué, en l'occurrence une conseillère : Florence Duvand.

Autre modification de portefeuille : le vice-président délégué à la sécurité, Renaud Pfeffer, ajoute le sport à ses prérogatives. Jusque-là, le sport était également une mission confiée à un conseiller délégué.

Un nouveau costume sur-mesure pour l'ancien président Laurent Wauquiez

Bien qu'il ait quitté la présidence de la Région, pour respecter la loi sur le cumul des mandats, Laurent Wauquiez ne restera pas bien loin de cette institution. En effet, le nouveau député de Haute-Loire s'est vu créé un rôle sur-mesure au sein du nouvel exécutif. En effet, il est devenu conseiller spécial, sans délégation particulière. Un poste de vigie qui lui permettra de rester proche des décisions régionales.

Deux nouveaux postes de conseillers spéciaux

A noter également, la création d'un nouveau poste de conseiller spécial en vue des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver 2030. C'est Gilles Chabert, l'ancien conseiller spécial chargé de la montagne, qui s'est vu confier cette mission.

Autre nouveauté parmi les conseillers spéciaux : la création d'un poste de conseiller délégué à l'engagement Républicain et aux Héros de la Nation. C'est Dino Cinieri, un ancien conseiller spécial sans portefeuille particulier, qui s'en voit confier la responsabilité. Ce nouveau rôle restera encore à déterminer, mais son compte X est en tout cas déjà largement consacrée à féliciter certains héros : les athlètes des Jeux Paralympiques, ou plus récemment, Lilian Dejean, l'agent municipal de la ville de Grenoble, tué par balles alors qu'il voulait empêcher un automobiliste de prendre la fuite après un accident.

Enfin, un nom quitte définitivement les sièges de la Région. L'ex-député Bernard Perrut, ancien conseiller spécial délégué aux relations avec les institutions et les collectivités territoriales, n'apparaît plus dans l'organigramme. Il avait été condamné en mai dernier pour détournement de frais de mandat. S'il n'avait pas été obligé de quitter son poste de conseiller régional à ce moment-là, c'est désormais chose faite.