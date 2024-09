Rentrée universitaire : "Gaelis dénonce l'augmentation des frais d'inscription"

Tyfaine Vidal, présidente de l'association étudiante Gaelis, est l'invitée de 6 minutes chrono.

L'association étudiante Gaelis a publié son étude sur le coût de la rentrée pour les étudiants. Et il continue d'augmenter dépassant la barre des 3000 euros. "Du côté de Gaelis on dénonce l'augmentation des frais d'inscription que ce soit pour les étudiants français ou pour les étudiants internationaux où c'est encore plus cher", déplore Tyfaine Vidal, la présidente de l'association.

Le logement représente le premier poste de dépense pour les étudiants. "On a des étudiants qui viennent de Saint-Etienne, qui font l'aller-retour tous les jours à Saint-Etienne, qui prennent un logement à Saint-Etienne parce que c'est beaucoup moins cher", rapporte Tyfaine Vidal.

La retranscription intégrale de l'entretien avec Tyfaine Vidal

Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous accueillons Tyfaine Vidal. Vous êtes la présidente de Gaelis, une fédération étudiante, on voulait revenir avec vous sur le coup de la rentrée, c'est un baromètre qui est publié chaque année, soit par des journaux, soit par des syndicats, soit par une fédération étudiante comme la vôtre. Cette année c'est encore en hausse, on dépasse les 3000 euros, comment vous expliquez que les rentrées soient chaque année plus chères ? C'est lié simplement à l'inflation qui vaut pour les étudiants comme pour tout un chacun ou il y a d'autres raisons ?



Bah au-delà de l'inflation que tout le monde connaît, il va y avoir aussi le fait qu'il y a des frais d'inscription qui coûtent de plus en plus cher, du côté de Gaelis on dénonce l'augmentation des frais d'inscription que ce soit pour les étudiants français ou pour les étudiants internationaux où c'est encore plus cher. Il va y avoir aussi l'augmentation de la CVEC qui augmente chaque année et c'est quelque chose qu'on dénonce parce qu'on pourrait éviter ces augmentations si l'État donnait un peu plus d'argent à l'enseignement supérieur et à la recherche.

L'État pourrait dispenser finalement de ces frais scolaires qui travestissent un peu la réalité de la gratuité des études, notamment quand on est en faculté ?

En fait, de manière générale, si l'enseignement supérieur et la recherche sont plus financés, on pourrait grandement atténuer la précarité étudiante voire même pauvreté.



Est-ce que vous imaginez que le nouveau gouvernement va aller dans cette direction-là puisqu'on voit que le pays a des économies à faire ? Est-ce que vous pensez que c'est un vœu pieux que vous venez de formuler ?



C'est ce que nous on demande. est-ce que ce sera mis en place ? L'avenir nous le dira, mais voilà.



Quels sont aujourd'hui, pour un étudiant, les plus gros postes budgétaires pour cette rentrée, pour ces 3000 euros ?



Principalement, ça va être le logement. Vous dites 3000 euros, mais c'est 3200 euros à Lyon. Le plus gros poste de dépense, ça va être le logement, parce qu'il y a le logement qu'on paye chaque mois, mais il y a aussi tous les frais avant qu'on ait un logement, donc les frais d'agence, tout ce qui est la caution, etc. Donc ça, ça a un coût qui est quand même hyper important.



Aujourd'hui, vous le chiffrez à combien un logement étudiant par mois ?



C'est autour des 600 euros, globalement. Un logement moyen pour un étudiant seul, ça va être 600 euros.



Parce que quand on compare finalement au prix des résidences étudiantes des résidences du Crous, c'est énorme...



Oui, c'est vraiment extrême. Et encore, les résidences Crous, il faut savoir que les prix sont les mêmes sur toute l'Académie de Lyon.



Ça reste quand même moins cher, j'imagine...



Moins cher, mais par exemple à Saint-Etienne, ça va être les mêmes prix qu'à Lyon. Du coup, le parc privé est moins cher à Saint-Etienne que le Crous.



Est-ce qu'il y a des étudiants qui, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, soit parce qu'ils n'arrivent pas à payer, font leurs études à Lyon, mais vivent peut-être plus loin dans une banlieue, voire dans une deuxième, troisième, quatrième couronne ? Est-ce que vous avez ces retours ?



Oui, on a des étudiants qui viennent de Saint-Etienne, qui font l'aller-retour tous les jours à Saint-Etienne, qui prennent un logement à Saint-Etienne parce que c'est beaucoup moins cher, et qui font l'aller-retour tous les jours justement.



Est-ce que vous arrivez à proposer vous des solutions aux étudiants pour alléger un peu la facture de cette rentrée ? Et puis même du coup, parce qu'on parle de la rentrée, mais après il faut pouvoir payer tous les mois aussi, continuer. Est-ce que vous, vous avez des solutions ? Est-ce que vous êtes aidé par des collectivités locales, par l'État ?



En soi, nous non. Néanmoins, on met en place un guide du logement qu'on peut trouver sur notre site, gaelis.fr, sur lequel on donne des petits tips et astuces pour trouver un logement. il y a tout pour calculer son budget, etc. Et sinon, au niveau de ce qu'on peut faire pour trouver un logement moins cher, il va y avoir les colocations, tout ce qui est résidence avec des personnes âgées, ce genre de choses.



Un des premiers pas sur lequel les étudiants rognent le plus, c'est souvent le budget alimentaire. Vous avez une épicerie sociale, il y a aussi des collectes. Ça, d'année en année, vous voyez augmenter la précarité alimentaire chez les étudiants ?



Oui, il y a de plus en plus d'étudiants et étudiantes qui sont bénéficiaires dans nos agoraés. Et c'est assez inquiétant.



Vous avez un chiffre en tête ?



À l'heure actuelle, non. Mais en fait, on n'est pas en capacité d'accueillir tous les étudiants et étudiantes qui en auraient besoin. Déjà parce qu'on est bénévole et qu'on n'a que deux épiceries, une à la Douaie et une à Port-des-Alpes, sauf qu'il y a plein d'étudiants ailleurs, que ce soit à Lyon-Sud, à Bourg-en-Bresse, dans le centre de Lyon, et qui, malheureusement, ce n'est pas très pratique pour eux de faire une heure de trajet pour aller dans ces épiceries.



Donc le poste du loyer, le poste alimentaire, les frais de scolarité, c'est finalement la partie la plus minime, on va dire, dans le coût des études, paradoxalement ?



Oui. Après, ça va dépendre pour qui, pour les étudiants étrangers et étrangères, c'est vraiment far et minime. Pour vous donner un ordre d'idée, le coût de la rentrée pour les étudiants internationaux et international, il dépasse les 5000 euros.



Dernière question, le gouvernement, le Premier ministre est connu, Michel Barnier, il y a déjà eu des manifestations contre sa nomination. Est-ce que vous sentez, dans la population étudiante, une envie de se mobiliser, de manifester ? Est-ce qu'on peut imaginer que l'automne social peut être tendu ?



Alors, Gaelis étant à partisan, je ne me prononcerai pas sur la chose. Néanmoins, c'est important que chaque personne puisse exprimer.