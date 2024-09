Ce jeudi 5 septembre, Fabrice Pannekoucke a été élu président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, succédant ainsi à Laurent Wauquiez. Une passation de pouvoir vécue avec beaucoup d'émotions par les deux hommes au cours d'une Assemblée plénière un peu particulière.

Un hémicycle plein à craquer, des caméras et des photographes plus nombreux qu'à l'accoutumée. Ce jeudi 5 septembre, tout indiquait qu'il allait se passer quelque chose d'un peu particulier au sein de l'assemblée régionale réunie à Lyon pour une plénière exceptionnelle. Journalistes, curieux et conseillers régionaux, tous les yeux étaient braqués vers deux hommes. Laurent Wauquiez, ancien président de Région, contraint de démissionner après son élection en tant que député de la Haute-Loire le 7 juillet dernier, et Fabrice Pannekoucke, l'homme qui avait été adoubé la veille par celui qui allait devenir son prédécesseur.

Lire aussi : Fabrice Pannekoucke élu président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Après les discours d'usage, Michèle Morel, qui présidait cette assemblée extraordinaire en sa qualité de doyenne, pouvait lancer le vote pour la présidence de la collectivité. Un vote pour lequel le résultat ne faisait que peu de doute, Fabrice Pannekoucke étant le seul candidat de la majorité qui compte 135 élus sur les 204 de l'hémicycle régional. Face à lui, Andréa Kotarac, candidat du RN, et Maxime Meyer, candidat de la gauche, n'avaient aucune chance de l'emporter.

Pannekoucke fait applaudir Wauquiez

Au cours d'une heure de vote où chaque conseiller a été appelé un à un pour se rendre aux urnes, Laurent Wauquiez était confiant. Déambulant le buste haut au cœur de l'hémicycle Georges Pompidou, le député LR se montrait également très tactile avec ses plus proches collaborateurs, alternant les tapes dans le dos, les bises et autres serrages de main appuyés.

Comme un symbole, au début du vote, l'homme du Puy s'est éclipsé de l'hémicycle, prenant par les épaules son successeur. Allaient-ils évoquer ensemble certains dossiers régionaux en anticipant déjà le résultat d'un scrutin joué d'avance ? Puis Laurent Wauquiez a tardé à revenir. A l'appel de son nom, parmi les derniers puisque les conseillers étaient appelés par ordre alphabétique, Wauquiez n'était pas là. Comme s'il se faisait un honneur d'être le dernier à glisser son bulletin dans l'urne, le député de Haute-Loire est alors réapparu dans l'Assemblée avant de se diriger tranquillement vers l'urne.

"Ça n'a pas été une décision facile à prendre" Laurent Wauquiez Tweet

Le patron de la Région ces huit dernières années ayant voté, le dépouillement pouvait débuter. Des les résultats publiés, les premiers mots du nouveau président ont été pour son prédécesseur. Après avoir fait applaudir Laurent Wauquiez, l'élu de Savoie, très ému à la tribune, a tenu à rendre hommage au désormais ex président de Région : "L'une des fiertés de mon parcours d'élu et d'homme est d'avoir œuvré près de Laurent pour nos territoires. Je sais ce que je lui dois et ce que la Région lui doit".

A lire aussi : Laurent Wauquiez va devenir président des Républicains à la Région

"Ca n'a pas été une décision facile à prendre" réagissait Wauquiez à l'issue du scrutin. Après avoir eu un mot pour Stéphanie Pernod-Beaudon, Frédéric Aguilera ou encore Nicolas Daragon "d'autres candidats qui pouvaient prétendre à la fonction", celui qui va devenir président du groupe de Droite au sein de l'Assemblée régional a tenté d'expliquer son choix d'adouber le maire de Moutiers pour prendre sa suite. "J'avais besoin de quelqu'un capable de changer les choses. Fabrice a montré à Moutiers qu'il en était capable et toutes les missions que je lui ai confiées, il les a toujours réussies. Je crois à la méritocratie et j'ai une confiance aveugle en Fabrice".

Celui qui était jusqu'à ce jeudi vice-président chargé de l'agriculture a également eu comme atout sa participation à la candidature des Alpes françaises pour accueillir les JO 2030. "On a travaillé de manière très soudée tous les deux sur ces dossiers" a confirmé Laurent Wauquiez. "On sait aussi que ces Jeux 2030 vont être l'un des gros dossiers que va porter notre région dans les prochaines années" a-t-il poursuivi.

"Amplifier le bilan déjà honorable de Laurent Wauquiez"

"Je suis très fier d'avoir été choisi pour présider notre belle Région" a réagi quelques minutes après son élection le nouveau président d'Aura. "Mon engagement sera total au service des Rhônalpins et Auvergnats et j'ai pour ambition de tenir notre cap et d'encore amplifier le bilan déjà honorable de Laurent Wauquiez à la tête de notre collectivité".

Fabrice Pannekoucke aura-t-il les mains libres ou sera-t-il téléguidé par son prédécesseur ? "Je préside cette région de manière pleine et entière, vous pouvez être rassuré" a-t-il répondu. Tout en expliquant qu'il ne savait pas jusqu'à mercredi matin qu'il serait désigné par Laurent Wauquiez pour prendre sa succession. "Je suis venu hier à Lyon sans savoir si je repartirais en Savoie dans la peau d'un simple conseiller régional ou d'un président de Région" s'est-il amusé. Charge à lui désormais d'endosser pleinement son nouveau costume pour entamer cette nouvelle ère pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.