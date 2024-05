Bernard Perrut, ex-député LR du Rhône, a été condamné ce lundi à un an de prison avec sursis pour détournement de frais de mandat par le tribunal correctionnel de Paris, ainsi qu’à une amende de 60 000 euros et une peine d'inéligibilité de cinq ans.

Les faits qui sont reprochés à l’ex-député LR du Rhône ont été commis entre mars 2015 et juin 2017. Ce lundi 13 mai, le tribunal correctionnel a condamné Bernard Perrut à un an de prison avec sursis, une amende de 60 000 euros et une peine d’inéligibilité de cinq pour détournement de frais de mandat.

87 500 euros détournés

Le tribunal a notamment condamné l'ex-député et ancien maire de Villefranche-sur-Saône de 2008 à 2017 pour avoir détourné des fonds publics "par utilisation abusive de ses indemnités représentatives de frais de mandat (IRFM), pour un montant d’environ 87 500 euros" et de "manquements à ses obligations déclaratives vis-à-vis de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)", précise l’AFP dans un communiqué. Bernard Perrut avait affirmé lors de son audience être "un petit peu brouillon" et avoir agi avec "facilité." Une défense qui n’a pas convaincu le tribunal qui a retenu le "caractère volontaire."

Bernard Perrut, aujourd’hui conseiller régional LR en Auvergne-Rhône-Alpes, n’a cependant pas reçu l’obligation de quitter son mandat en cours.

