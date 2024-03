A travers son programme "Pactes de recherche Auvergne-Rhône-Alpes", la Région entend soutenir les entreprises privées dans leurs actions de recherche et développement.

Ce jeudi, Catherine Staron, vice-présidente déléguée à l'Enseignement supérieur, à la Recherche et à l'Innovation a présenté le programme porté par la région AURA "Pactes de recherche Auvergne-Rhône-Alpes". A travers ce programme, mené conjointement avec les laboratoires publics de la région, la collectivité entend "renforcer la compétition des entreprises et produire des résultats scientifiques de haut niveau".

Jusqu'à 200 000 euros d'aides

"Ce programme permet aux binômes Entreprise - Laboratoire de mener des travaux plus ambitieux ou de pérenniser leur collaboration en mobilisant des moyens additionnels pour mener des activités de recherche supplémentaires" explique la Région dans un communiqué. Concrètement, cette dernière soutiendra jusqu’à 120 000 € l’entreprise et jusqu'à 200 000 € l’organisme de recherche engagés dans un partenariat de R&D de long terme en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les premiers bénéficiaires de ce programme, auquel est associé le CNRS, ont également été présentés. L’entreprise Géolithe et le laboratoire ISTerre, qui travaillent sur un projet visant à "améliorer très significativement la compréhension et la gestion des risques naturels et des ouvrages de génie civil", font ainsi partie des premiers bénéficiaires. L’entreprise Rheonova et le laboratoire Rhéologie et Procédés ont également été aidé financièrement par la Région pour leur projet qui vise à "développer de nouveaux tests biophysiques afin de suivre l’effet de thérapie pour les pathologies pulmonaires chroniques et obstructives, comme la mucoviscidose".