La Pecora Negra Lyon élue 69e meilleure pizzeria du monde 

Référence dans l’art de la pizza, The Best Pizza Awards a dévoilé le 24 juin dernier à Milan son classement des meilleures pizzerias du monde et, surprise, l’établissement Pecora Negra de Lyon se hisse à la 69e place. Une fierté pour le restaurant qui se distingue parmi les 300 chefs pizzaiolos récompensés.

Pour rappel, le classement est établi par un panel de 512 experts issus de 60 pays et met en lumière les pizzerias qui incarnent l’équilibre entre héritage, maîtrise et modernité. "Dans ce contexte particulièrement exigeant, voir La PecoraNegra figurer parmi les 100 meilleures pizzerias au monde et atteindre la 69e place est une immense fierté pour toutes nos équipes, à Lyon comme à Menton", s’est félicité Mauro Colagreco, patron de l’établissement.

