Un samedi marqué par le retour des fortes chaleurs, jusqu’à 32 degrés attendus à Lyon

Ce samedi 4 juillet s’annonce, une fois de plus, ensoillé, mais surtout chaud. Le mercure grimpera jusqu’à 32 degrés au meilleur de la journée.

Le soleil n’en finit plus de sourire aux Lyonnais. En ce samedi 4 juillet, il sera encore présent toute la journée pour éclaircir les quais du Rhône et de la Saône. Ce matin, le ciel est déjà bien dégagé. Ce sera le cas jusqu’au soir.

Côtés températures, elles seront supérieures à celles du vendredi. Météo France annonce un retour progressif des fortes chaleurs dès ce samedi. Si ce matin, il ne fait « que » 19 degrés, le thermomètre grimpera jusqu’à 32 degrés dans l’après-midi. Soit 5 degrés au-dessus des normales de saison.

Quant au vent, très présent ces derniers jours, celui-ci ne devrait pas dépasser les 20km/h.