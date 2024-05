(Photo by Christophe ARCHAMBAULT / AFP)

Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise pour les élections européennes 2024, sera en meeting à Lyon le 6 juin. Elle sera accompagnée par Jean-Luc Mélenchon.

Les Insoumis vont tenter de mobiliser les derniers électeurs à Lyon, quelques heures avant la fin de la campagne officielle. Le 6 juin prochain, Manon Aubry, tête de liste LFI pour les élections européennes 2024 sera en meeting à Lyon, dans le quartier de Confluence.

Le meeting doit se tenir à 18h30 à La Sucrière, à la veille de la fermeture de la campagne officielle. Et pour l'accompagner en terre lyonnaise, Aubry pourra compter sur le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Le leader de la France Insoumise et ancien candidat aux élections présidentielles sera aux côtés de sa candidate qui stagne dans les sondages entre 7 et 8 % des intentions de vote au niveau national.

A lire aussi : Elections européennes : Rima Hassan et Mathilde Panot en campagne à Vénissieux

A Vénissieux, le 2 mai, un meeting de Rima Hassan et Mathilde Panot avait rassemblé 700 personnes.