Un rassemblement à Lyon pour demander plus de places d'hébergement d'urgence

Le collectif Hébergement en Danger organise un rassemblement ce mercredi à 18h30 à Lyon pour demander l'hébergement d'urgence des personnes à la rue. Le rassemblement se tiendra sur la Place de la Comédie dans le 1er arrondissement.

Alors que "1 500 personnes appellent le 115 chaque jour et se voient refuser une mise à l'abri", le collectif Hébergement en Danger demande notamment "un hébergement décent, salubre et digne pour tous", "la régularisation de tous les sans-papiers" ou encore "l'abrogation de la loi Asile et Immigration."

300 places d'hébergement à venir en 2024

En novembre 2023, l'association Alynea, liée au Samu Social 69, décomptait environ 14 000 personnes sans-abri dans le Rhône. Un chiffre qui aurait doublé en cinq ans. Depuis plusieurs mois, les associations se mobilisent pour venir en aide aux familles et enfants à la rue et dénoncent "l'inaction des pouvoirs publics." Le collectif Jamais Sans Toit, qui accueillait au sein de l'école désaffectée du parc Montel (9e arr.) 63 enfants et leurs parents depuis le 12 janvier, a annoncé le 11 février qu'un accord avait finalement été trouvé avec la Préfecture du Rhône. Une "cinquantaine de personnes intégreront le circuit légal de l'hébergement d'urgence mi-mars", précise le collectif. Un chiffre qui n'a pour le moment pas été confirmée par la préfecture du Rhône.

Un accord qui fait écho aux déclarations de la préfète du Rhône, Fabienne Buccio, qui annonçait le 14 janvier dernier l'ouverture de 300 places d'hébergement dans le Rhône en 2024. "Ce qui est important, c'est de créer de la fluidité dans ce dispositif : on ne rentre pas dans l'hébergement d'urgence pour s'y installer pendant des années", "il faut créer de la fluidité pour créer des places" et "accueillir d'autres personnes", avait-t-elle expliqué. Ces 300 places ouvertes "sur l'ensemble de l'année" viendront s'ajouter aux 24 000 places d'hébergement que compte le Rhône à ce jour.

