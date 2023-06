Un rassemblement à Lyon contre la dissolution des Soulèvements de la Terre

La mobilisation en soutien aux Soulèvements de la Terre une semaine après la dissolution par le gouvernement du mouvement écologiste. Un rassemblement "contre la répression des mouvements sociaux et écologiques" sera organisé à Lyon le 28 juin.

"Les Soulèvements de la Terre ne se laisseront pas dissoudre. Personne ne peut faire taire un peuple qui gronde", promet dans un communiqué envoyé dimanche soir à la presse le comité local des Soulèvements de la Terre Lyon et environs. Un peu moins d’une semaine après la dissolution du mouvement écologiste par le gouvernement, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin invoquant son "rôle majeur dans la conception, la diffusion et la légitimation de modes opératoires violents", la mobilisation se met en place pour soutenir les Soulèvements de la Terre.

Plusieurs élus locaux en soutien

Dès ce mercredi 28 juin à Lyon, un "rassemblement contre la répression des mouvements sociaux et écologiques" sera organisé aux environs de 19 heures. Un appel à manifester déjà signé par plusieurs associations locales comme Alternatiba, l’Attac Rhône, Dernière Rénovation Lyon, mais aussi des syndicats à l’instar de Solidaires 69 et des élus locaux. Sur le document partagé par le comité de soutient on retrouve notamment les noms de Laurent Legendre, conseiller de la Métropole de Lyon, d’Aurélie Gries, adjointe à la mairie du 7e, de plusieurs conseillers municipaux et adjoint au maire de Villeurbanne (Julien Ravello, Morgane Guillas, Agathe Fort, Gaëtan Constant) ou encore de conseillers régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes (Renaud Daumas, Vincent Gay, Maud Grard).

Dans ce communiqué, le comité local des Soulèvements de la Terre Lyon et environs rappelle également l’engagement du mouvement écologiste "pour stopper les ravages que causent, dans nos vies et nos corps, le modèle agro-alimentaire capitaliste, l'accaparement de l'eau, l'usage industriel de pesticides, la bétonisation des sols".

Mercredi 21 juin, le soir de la Fête de la musique, plusieurs centaines de personnes avaient déjà manifesté dans les rues de Lyon pour protester contre la dissolution du mouvement. Un rassemblement qui avait notamment donné lieu à un affrontement entre des membres de l'ultra-droite et une partie du cortège, faisant plusieurs blessés.